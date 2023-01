Récit d'un chien rescapé: un lien fort qui change la vie

Après quatre mois dans une cage sans que personne ne l’adopte et par un drôle de concours de circonstances, Dina, une chienne identifiée comme «moitié pitbull» et dénoncée en Ontario, aboutit chez Louise Dugas. L’ex-rédactrice en chef du magazine Elle Québec raconte dans Entre chien et Lou les liens indéfectibles qui se sont tissés entre elle et cette petite chienne turbulente qui a fini par se laisser apprivoiser.

Le parcours de Dina aurait pu mal finir en Ontario. Identifiée comme «moitié pitbull», elle a dû être amenée d’urgence par sa maîtresse dans un refuge du Québec pour lui éviter d’être saisie et euthanasiée. La chienne, qui cumule les abandons depuis sa naissance, est méfiante, hostile et assez malcommode.

Lorsqu’elle aboutit chez Lou, une aventure remplie de joie et d’amour, mais aussi de doutes, de découragements et d’instants rocambolesques débute. Une aventure qui a finalement une grande portée émotionnelle pour l’autrice, qui entame ainsi une existence plus sereine.

Louise Dugas a écrit ce récit pour deux raisons, explique-t-elle en entrevue. «N’importe quelle personne qui possède un animal de compagnie souhaite que son animal vive le plus longtemps possible. Dina m’a tellement apporté qu’écrire son histoire, c’était une façon de lui rendre hommage, mais surtout, de la rendre un tout petit peu éternelle.»

«L’autre raison, c’est que pendant plusieurs années, j’ai cogité sur une anecdote. Un ami qui cherchait un chien m’a dit un jour : moi, je n’adopterais jamais un chien de refuge, parce que Dina était trop folle. Ce livre se veut une réponse à cet ami, parce que ça en valait la peine.»

Bénévole à la SPCA

Louise Dugas ajoute qu’elle a été bénévole pendant sept ans à la SPCA et qu’elle a vu plein de belles histoires.

«On reste avec cette idée que les chiens, dans les refuges, ont des problèmes de comportement.»

«C’est pas toujours le cas, mais ça peut arriver, effectivement, que tu aies un chien comme Dina qui a souffert de plusieurs abandons, qui a vécu longtemps dans une cage, qui a manqué de socialisation durant les premiers mois de sa vie. Mais ça finit bien», affirme l’auteure.

Photo fournie par Saint-Jean Éditeur

Bien avant la pandémie, elle avait commencé à raconter cette histoire. Elle avait déjà écrit une centaine de pages quand Dina a commencé à avoir des problèmes de santé.

«Je le faisais pour moi. Je me disais : dans dix ans, les photos, ça ne suffira pas. Je vais m’ennuyer tellement d’elle que d’avoir un récit va me la rendre encore plus vivante, d’une certaine manière.»

Louise Dugas rappelle que pour un chien qui est bien socialisé, équilibré, un passage dans un refuge peut être «pas le fun», mais qu’elle a connu des chiens joyeux et résilients même après plusieurs mois en cage.

«Je pense que Dina a manqué de socialisation au début de sa vie et que le fait qu’elle ait changé souvent de famille a fait en sorte que ça a amplifié un tempérament anxieux. Le plus gros problème de Dina, ça a été qu’elle a manqué de confiance dans les humains. Elle était terrorisée par la présence d’un être humain.»

L’amour guérit

Avec de l’amour, des soins, de la patience, de la constance, la petite Dina s’est transformée. «Elle n’a plus montré aucun signe d’agressivité, elle avait un cœur immense, elle était contente de voir des gens. Ça m’a fait prendre conscience que l’amour guérit.»

«Dans un cas comme Dina, un chien extrêmement mal parti dans la vie, si tu donnes un peu de toi-même et beaucoup de soins, que tu es patient, l’amour guérit. Le plus beau aussi, c’est qu’en donnant de l’amour à ce chien-là, je m’en suis donné aussi un peu à moi-même.»

Louise Dugas a travaillé en journalisme pour plusieurs publications.

Elle a été rédactrice en chef du magazine Elle Québec pendant plusieurs années.

Elle est rédactrice pigiste et contribue à une plateforme sur les animaux.

Elle collabore régulièrement avec Zoothérapie Québec et la SPCA de Montréal.

EXTRAIT

«– À ta place, je choisirais un autre chien, m’a lancé avec conviction ma collègue. Celle-là est trop imprévisible. J’aurais peur qu’elle me saute en plein visage.

– Peut-être qu’elle a juste besoin de sortir, ai-je répliqué avec un aplomb qui m’étonna moi-même.

Sans regarder le monstre une seconde dans les yeux, je me suis approchée doucement de sa cage pour lire l’affichette : “Dina”, “Pitbull + teckel”, “Femelle”, “Sept mois et demi”, “Non stérilisée”.

“Pitbull et chien saucisse? Quelle drôle de patente!” ai-je tout de suite pensé.»