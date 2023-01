3e saison de «Contre-offre» sur Noovo: beaucoup d’enjeux pour Daphnée

Emmanuelle Lussier-Martinez s’amuse beaucoup sur le plateau de «Contre-offre», comédie dans laquelle elle incarne une femme qui, contrairement à elle, a peu confiance en elle.

Il faut dire que son personnage, la courtière immobilière Daphnée Lévesque, a beaucoup d’enjeux à gérer. Elle doit accepter que le père de sa fille, Keuvin (Iannicko N'Doua), absent pendant les premières années de la vie de leur fille Marie-Lune (Charlie Pierre), prenne sa place. C’est sans compter que Keuvin, aussi sympathique soit-il, est maintenant en couple avec Jade (Noémie O’Farrell), la sœur de Daphnée.

Mais ce n’est pas tout. Daphnée est engagée dans une relation à distance avec William (Étienne Lou), qui après la vente du motel dont il avait hérité, est retourné profiter de la neige abondante de Whistler.

«Daphnée est une éternelle romantique, elle veut que ça marche avec William. On lui souhaite que ça fonctionne malgré l’éloignement», a dit la comédienne en entrevue avec l’Agence QMI.

En cette troisième saison, les intrigues nous présenteront Daphnée sous un autre jour. «Elle va découvrir les difficultés de la garde partagée et se retrouver plus souvent seule, tout ça va être une nouvelle réalité pour elle.»

PHOTO COURTOISIE Pixcom

Elle évoque «une longue quête vers la confiance» pour son personnage, qui avance autant qu’il fait des pas de recul.

«Plus elle s’affirme, plus elle s’épanouit, et quand elle s’affirme moins, les gens ne la prennent pas au sérieux. Mais j’ai l’impression qu'il y a des choses en elle qui s’affirment et d’autres qui restent encore à bâtir. Même au niveau de sa carrière, ça va commencer avec la rencontre d’une femme qui veut mettre en vente une maison de prestige. Sa carrière est à l’image de sa vie personnelle, c’est une suite de hauts et de bas, elle passe de la maison de prestige à un demi-sous-sol.»

Au sein de l’agence Équipe Lévesque, la mise à l’essai de Marc Huard (Pierre-Yves Cardinal) provoque des remous, surtout auprès de Marcel (Antoine Vézina). «Grâce à Marc, les ventes augmentent, mais les tensions aussi.» On a hâte de voir comment ça se passera entre Marc et Christine (Marie Soleil Dion). Quant à Norbert (Tommy Joubert), ce personnage est plus présent qu’auparavant.

La comédienne ne connaissait ni Marie Soleil ni Noémie, qui campent ses sœurs dans la série produite par Pixcom, mais leur chimie est palpable à l’écran. «On est super complices. Depuis le premier jour de tournage, ça a été d’une simplicité, elles sont tellement connes dans la vie (rires). J’étais surprise de m’amuser autant entre les scènes que pendant qu’on tourne.»

Emmanuelle Lussier-Martinez a remporté en 2022 le prix de la meilleure prestation féminine aux Actra Awards pour «Guardians of the Galaxy». Elle sera dans le prochain film choral de François Delisle, «Le temps», qui s’échelonne sur plusieurs saisons et se déroule dans divers lieux. «On tourne au mont Washington le mois prochain. Le propos est singulier, on y parle de notre futur, ça me touche particulièrement grâce au ton poétique et très cru à la fois. Il est question des changements climatiques, de pénurie d’eau et de conflits.»

Elle reprendra son rôle d’Amanda dans la troisième saison de «Six degrés» et on pourra la voir dans une websérie de l’OQLF encourageant l’usage du français au sein des PME.