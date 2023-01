Équipement de ski à 10 000 $ égaré par Air Canada: une lectrice du Journal retrouve les bagages

Une perspicace lectrice du Journal n’a mis que quelques minutes à trouver de l’équipement de ski d’un autre voyageur qu’Air Canada cherche depuis une semaine à l’aéroport Montréal-Trudeau. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, le malheureux skieur ne réussit toujours pas à récupérer ses planches.

Laurent Tremblay est revenu à Montréal le 9 janvier d’un voyage de ski en Suisse avec dans ses bagages 10 000$ d’équipement, le sien et celui de sa conjointe qui a prolongé son séjour en Europe.

Mais le précieux équipement ne se trouvait pas dans l’aire des bagages hors-normes où ils auraient dû être.

«On était au moins une quinzaine de skieurs à poireauter sans avoir d’information. On nous a finalement dit que nos bagages avaient été descendus de l’avion, mais qu’ils ne savaient pas où ils étaient», avait raconté l’homme de 26 ans au Journal, hier.

Il était environ 2h lundi matin lorsqu’une lectrice du Journal, qui désire demeurer anonyme, est débarquée à Montréal-Trudeau, de retour d’un voyage en République dominicaine.

Une des notifications qu’elle a alors reçues sur son téléphone était l’article racontant les déboires de M. Tremblay.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Au bon endroit

Son conjoint ayant amené avec lui son sac de golf, la lectrice et lui se sont retrouvés dans le secteur des bagages hors-normes.

«J’ai vu à côté des bagages empilés tout croche, dont beaucoup de sacs de ski. Je me trouvais un petit peu intense, mais je suis allée voir. Dès le troisième sac de ski, je suis tombée sur l’étiquette de M. Tremblay», a-t-elle expliqué.

L’heure tardive et le fait qu’elle travaillait aujourd’hui ont fait en sorte que l’efficace détective a préféré aviser Le Journal plutôt que d’essayer de contacter Air Canada.

«Je ne sais pas comment Air Canada peut prendre autant de temps alors que les bagages hors-normes sortent tous de la même porte et qu’ils sont tous là en attente. Nos bagages sont précieux. On ne veut pas les perdre. Dès qu’on débarque de l’avion, on se dépêche de les récupérer», ajoute la voyageuse, inquiète de les savoir sans surveillance.

Photo fournie par une voyageuse anonyme

Impossibles à récupérer

Laurent Tremblay a confirmé au Journal qu’il s’agissait bien de son équipement. Et aussi incroyable que celui puisse paraître, il ne peut toujours pas le récupérer.

«J’ai passé une heure ce matin avec le service à la clientèle d’Air Canada. On m’a servi en anglais même si j’ai sélectionné l’option français. On m’a dit avec un lourd accent que ça prenait 24 à 48 heures pour traiter les demandes après l’atterrissage même si ça fait plus d’une semaine», plaide Laurent Tremblay.

«Je leur ai dit où était mon sac et je leur ai envoyé une photo, poursuit-il. Ils m’ont dit qu’ils comprenaient ma frustration et que leurs agents étaient en train de les chercher.»

Alors qu’on lui disait que les bagages n’étaient pas perdus et qu’ils lui seraient envoyés par la poste éventuellement, M. Tremblay a proposé d’aller les récupérer directement à l’aéroport.

«Ils ont répondu que c’était possible, mais qu’on ne pouvait pas m’assurer qu’ils les auraient trouvés. Et je ne peux pas aller les récupérer où ils sont parce que c’est dans une zone internationale», regrette-t-il.

Photo fournie par une voyageuse anonyme

Plan B

Désespéré de pouvoir poursuivre sa saison de ski, il pense demander à des amis pilotes d’aller les chercher à leur retour d’un voyage international.

«Je suis convaincu qu’on n’a pas le droit de faire ça, mais je n’ai pas tant d’options. J’ai vu sur Facebook des messages que plusieurs des bagages hors-normes empilés étaient arrivés entre le 2 et le 9 janvier et que n’importe qui pouvait les prendre», s’inquiète-t-il.

Laurent Tremblay n’accepte pas la façon dont le dossier est traité.

«Le pire c’est la qualité du service. Me faire dire que je vais avoir une réponse dans 45 jours. Dans n’importe quelle autre industrie, ce serait inacceptable. Ça n’a aucun bon sens», peste-t-il.

Réponse

Le Journal a questionné Air Canada tout en les avisant que l’information sur les bagages qui s’accumulent circulait sur les réseaux sociaux.

«Nous ne sommes pas en mesure de commenter sur l’information qui circule sur les réseaux sociaux ne l’ayant pas vue. Cela dit, notre équipe travaille activement pour réunir les bagages avec nos clients. Comme il s’agit de bagages en provenance d’un vol international, ceux-ci resteront dans l’aire des douanes, dont l’accès est limité aux passagers, jusqu’à ce que nous soyons en mesure de confirmer leur arrivée à Montréal. Nous communiquons directement avec nos clients pour en assurer la prise en charge», a répondu le service des relations médias de l’entreprise.

—Avec la collaboration de Jérémy Bernier