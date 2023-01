Il tue un motocycliste en contournant des canards: l’accusé donne sa version des faits

De peur d’être percuté par un véhicule derrière lui, un automobiliste qui voulait épargner une famille de canards sur la route a plutôt causé une collision mortelle avec un motocycliste qui arrivait en sens inverse.

«Je ne veux pas écraser les canards. Quand je m’arrête [devant eux], je pense à mes enfants qui auraient trouvé ça donc cute une petite famille de canards qui traverse la rue. Je ne sais pas qu’un accident va se produire», a décrit avec émotions Éric Rondeau.

L’homme de 47 ans est accusé de conduite dangereuse causant la mort. Il subit depuis la semaine dernière son procès devant jury. Il a choisi ce matin d’offrir sa version des faits quant au drame survenu le 22 juillet 2019.

Cette journée-là, il a causé la mort de Félix-Antoine Gagné, 19 ans, qui circulait à moto sur la route 345 à Sainte-Élisabeth, dans Lanaudière. Ce dernier a percuté la camionnette de l’accusé qui empiétait sur sa voie puisqu’il contournait une canne et ses six canetons, dans une courbe.

Éric Rondeau venait de s’immobiliser à la vue des oiseaux. Il traînait derrière lui une remorque à ponton. Il a expliqué que s’il a décidé de contourner les animaux plutôt que d’attendre qu’ils traversent complètement la route, c’est parce qu’il craignait qu’un véhicule derrière lui ne fasse un geste téméraire.

«Je sens l’étau qui se resserre, je suis conscient que c’est dangereux où je suis arrêté, je suis inquiet des voitures à l’arrière, je traîne une remorque étroite et basse, je ne veux pas que quelqu’un tente de me dépasser et se blesse à cause de ma remorque», a-t-il expliqué.

Il a même dit avoir ressenti un «sentiment d’urgence» à reprendre la route.

«Il faut que je bouge de là», a-t-il dit.

Pressé de déguerpir, il était même prêt à rouler sur les derniers canards. Il décide alors de faire une manœuvre de contournement, sans toutefois avoir l’intention de traverser la ligne médiane, pour ne pas «exposer» quiconque arriverait en sens inverse, assure-t-il.

«En me levant les yeux, je réalise que je suis de l’autre côté. Je ne voulais pas aller de l’autre côté», a-t-il raconté.

La suite s’est passée extrêmement vite.

«Au même moment, je vois la moto. Elle est en position inclinée, j’en déduis qu’elle va assez vite. [Le motocycliste] aussi m’a vu, a-t-il dit. On s’est regardé.»

L’accusé aurait alors tenté d’éviter la collision. «Mais j’allais très lentement, ça réagit moins vite», a-t-il ajouté.

La camionnette roulait en effet dans la voie inverse à 17 km/h dans une zone de 70.

En tentant de freiner, le motocycliste a dérapé et a été éjecté de son engin.

«J’entendais la moto glisser sur le côté. Je me suis dit: “Criss il va se faire mal”», a-t-il décrit aux 14 jurés.

Félix-Antoine Gagné a ensuite percuté le Ford F-150 d’Éric Rondeau.

La scène avait été filmée par une caméra de surveillance d’un garage à proximité.

Sur les images, on aperçoit la victime sortir de son véhicule l’air paniqué, se prenant la tête.

«Je me dis: “tab... C’est réel ce qui s’est passé”. Je vais voir les autres véhicules, je dis aux gens d’appeler le 911, je leur dis: “un petit gars s’est tué”», s’est-il souvenu.

Questionné par son avocat Me Richard Dubé, l’accusé a parfois répondu avec émotions, se disant encore vivement affecté par ce drame.

«J’ai encore de la peine. J’ai beaucoup de compassion pour les parents qui ont perdu leur petit gars. Quand je vois mes enfants partir à l’école le matin, je pense tout le temps qu’on ne sait pas ce qu’il peut arriver», a-t-il soufflé.

L’accusé est présentement questionné par le procureur de la Couronne, Alexandre Dubois.

Plus de détails à venir...