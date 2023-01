Indonésie: deux morts après des émeutes dans une usine chinoise de nickel

Deux ouvriers dont un Chinois ont été tués dans une usine de nickel en Indonésie au cours d'émeutes après une manifestation sur les conditions de travail, ont indiqué les autorités lundi.

Les affrontements ont éclaté dimanche soir sur l'île indonésienne de Célèbes, sur le territoire de l'usine Gunbuster Nickel Industry (GNI), filiale locale du groupe chinois Jiangsu Delong Nickel Industry.

L'Indonésie, très riche en nickel, a vu ces dernières années un développement rapide sur l'île de Célèbes des mines de nickel et des usines de transformation de ce minerai indispensable pour fabriquer de l'acier inoxydable et les batteries pour véhicules électriques.

Un ouvrier chinois de 30 ans et un Indonésien ont été tués au cours des affrontements de dimanche, a indiqué le porte-parole de la police de Célèbes centre Didik Supranoto à l'AFP, sans donner de détails.

Des ouvriers locaux en grève pour protester contre les conditions de travail et de rémunération se sont affrontés aux forces de l'ordre quand ils ont tenté de pénétrer dans l'usine et ont mis feu à des machines et des véhicules, a-t-il poursuivi.

«Il y a eu des désordres parce qu'ils sont entrés de force sur le territoire de GNI» malgré le personnel de sécurité, a relevé le porte-parole.

«Ils se sont livrés à des actes anarchistes, incendie et destruction. À partir de là des affrontements ont éclaté entre les ouvriers en grève et les ouvriers qui étaient à l'intérieur.»

Au moins 71 personnes ont été interpelées après les émeutes, dont 17 suspectés de dommages matériels, a indiqué le porte-parole dans un communiqué.

Des centaines de policiers ont dû être déployés autour de l'usine après les affrontements, selon les médias locaux.

«Nous exprimons nos profondes condoléances après les manifestations qui ont dégénéré en chaos (...) parce que ces incidents ont affecté non seulement la compagnie mais aussi la communauté voisine», a déclaré GNI dans un communiqué.

L'activité de l'usine, inaugurée en 2021 et qui a une capacité de production de 1,8 million de tonnes de nickel, a été suspendue, a indiqué le porte-parole de la police.

Les réserves de nickel l'île de Célèbes, cruciales pour les ambitions indonésiennes de développer une filière allant de l'extraction du minerai aux véhicules électriques, ont attiré l'intérêt de groupes chinois et des plus grands fabricants automobile mondiaux.

Le géant américain des véhicules électriques Tesla est en négociations pour d'importants investissements dans la filière, selon les autorités indonésiennes.