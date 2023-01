Internationaux d’Australie: l’entraîneur qui donne le sourire à Bianca Andreescu

MELBOURNE, Australie | Christophe Lambert se rappelle le jour où il a quitté le Canada pour s’installer en Nouvelle-Zélande, terre natale de son épouse Julie. «Dans l’avion, ma femme s’est excusée. Elle m’a dit que c’était le plus gros sacrifice qu’elle me demandait, car la petite, elle était impressionnante.»

Cette petite, c’est Bianca Andreescu. Une Andreescu qui n’avait alors que 14 ans et qui venait de remporter l’Orange Bowl, prestigieux tournoi chez les juniors, dans la catégorie des 16 ans et moins.

Lambert – qui comme le nom le laisse présager, est Français – était à ce moment l’entraîneur de la future championne du US Open. Il a passé quelques années à Toronto, à travailler notamment pour Tennis Canada, avant de partir chez les «kiwis», car sa femme «n’en pouvait plus de l’hiver».

Impossible à refuser

Là-bas, il a occupé les fonctions de directeur de la haute performance de la fédération de tennis néo-zélandaise pendant deux ans, avant de recevoir une offre qu’il ne pouvait pas refuser.

C’était en novembre dernier. Andreescu, alors 45e mondiale, s’était séparée du réputé Sven Groeneveld peu auparavant.

«Après le Orange Bowl, je lui avais annoncé que je ne pourrais plus l’entraîner. Mais on est toujours demeuré en contact, elle et moi, a-t-il expliqué à l’ombre du court 3 du Melbourne Park, juste après la victoire de sa protégée face à la Tchèque Marie Bouzkova, lundi.

PHOTO JESSICA LAPINSKI

«Quand ç’a été terminé avec Sven, elle m’a appelé pour me demander ce que j’en pensais, ce qu’elle devrait faire. Deux jours plus tard, elle m’a rappelé pour me demander si ça m’intéresserait de travailler avec elle. On ne refuse pas pareille proposition!» lance-t-il en souriant.

Un entraîneur hilarant

Le curriculum vitae de l’homme de 56 ans est bien garni. En plus de ses fonctions chez Tennis Canada et Tennis Nouvelle-Zélande, il a aussi travaillé auprès de la fédération française.

Lambert a toutefois moins d’expérience sur le circuit, à voyager aux côtés d’une seule joueuse d’élite. Mais qu’importe, car visiblement, il est exactement ce que l’ancienne quatrième mondiale recherche en ce moment.

«Il est incroyable. Il est hilarant! a commenté Andreescu. Il y a aussi Jean-Pierre [Bruyère, le physiothérapeute], avec qui il travaille depuis 30, 35 ans. La communication est très bonne et c’est ce que je recherche dans une équipe.»

Mais aussi relax

La Canadienne de 22 ans ne l’a pas eu facile depuis son année 2019 triomphale, où elle s’est adjugé les trophées à Indian Wells et Toronto, en plus de remporter le titre aux Internationaux des États-Unis.

Blessée à répétition, elle a aussi pris une pause de près de six mois à la fin de 2021 et au début de 2022, afin de se ressourcer. En conférence de presse, Andreescu a qualifié les dernières années de «trépidantes».

Mais l’expression n’avait pas nécessairement une connotation positive...

«[Christophe et toute l’équipe] rendent les choses vraiment relax, ce qui est bien, car le tennis peut être vraiment stressant, a-t-elle continué. C’est un bon entraîneur, qui me connaît bien. Il garde les choses simples et j’aime vraiment ça.»

«On tente de faire en sorte qu’elle soit plus relâchée, a pointé Lambert. On est une équipe très soudée, on fait beaucoup dans l’humour. On travaille dur, mais on essaye toujours de garder une espèce de distance par rapport à ce qui se passe sur le terrain.»

Andreescu en français

Une équipe soudée... et francophone, souligne aussi l’entraîneur. Car oui, Andreescu comprend le français. «Si on parle lentement, elle comprend. Et elle aime bien le français», dit-il.

«Il me place sous les projecteurs! a rétorqué l’Ontarienne en riant. Si je ne parle pas français d’ici l’Omnium Banque Nationale [à Montréal cette année], ce sera uniquement la faute de mon équipe.»

Lambert espère maintenant que leur association permettra à Andreescu de renouer avec le sommet du classement. Même si, malgré ses succès chez les juniors, le Français ne se doutait pas qu’elle remporterait un titre majeur seulement quelques années plus tard.

«Moi, je ne suis pas genre à dire que les jeunes vont devenir des champions du monde, je ne fais jamais ça. Pour moi, les enfants sont tous forts.»

«Mais c’est vrai qu’elle avait déjà cette habileté à répliquer sur le terrain ce qu’on mettait en place à l’entraînement. Et aussi, cette combativité, cette insouciance qu’elle a encore.»