Le thermomètre atteint -50 °C dans une ville de la Sibérie orientale

La ville de Iakoutsk en Sibérie orientale, reconnue pour son temps froid, a enregistré des températures sous la barre des -50 degrés Celsius.

Selon CNN, l’endroit a connu une vague de froid anormalement longue, même si les habitants sont habitués à vivre avec ce genre de météo. Les résidences ont ajouté plusieurs couches de vêtements pour s’assurer de rester un peu au chaud malgré tout.

Iakoutsk est identifiée comme la ville la plus froide du monde et on peut facilement comprendre pourquoi.