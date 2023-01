L'invasion de l'Ukraine par la Russie provoquera-t-elle une guerre de l’espace?

La dynamique géopolitique liée à l’invasion de l’Ukraine et qui perdure depuis un an pourrait compromettre les projets internationaux d’exploration spatiale comme l’envoi d’un premier humain sur Mars, craignent des experts.

«Je ne crois pas que les astronautes de la Station spatiale internationale (SSI) soient en danger, mais la situation politique actuelle fait réfléchir. Elle amènera certainement les partenaires à repenser les grands projets internationaux», soutient Philippe Henarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, un magazine consacré aux sciences de l’Univers.

Il y a actuellement trois Russes, trois Américains et un Japonais dans la station. Ils forment le 68e équipage de la SSI, dont la mission consiste à mieux comprendre la vie en apesanteur. Même si les travaux de recherche et de maintien dans l’espace sont apolitiques, la situation sur Terre a forcément un impact dans cet espace confiné.

Dès le début de la guerre en Ukraine, la Russie – qui avait fortement diminué son budget scientifique sous Vladimir Poutine – a annoncé son retrait de la Station spatiale internationale pour l’an prochain. Force est de constater qu’un an plus tard, la situation sur Terre entre les deux pays ne s’est pas améliorée.

Grands projets compromis?

La situation internationale pourrait compromettre les grands projets d’exploration spatiale, craint l’astrophysicien Robert Lamontagne.

«Prenez l’envoi d’un vol habité vers la planète Mars. Un projet qui semblait envisageable avant l’invasion de l’Ukraine. Pour que de tels projets puissent fonctionner, il faudra beaucoup d’argent et des intentions communes. Je ne vois pas comment ça pourrait se réaliser si les principaux pays engagés dans l’exploration spatiale ne travaillent pas ensemble», dit-il.

Entrée tardivement dans l’exploration spatiale, la Chine participe quant à elle à la reconquête de la Lune, mais elle le fait de façon indépendante, sans l'aide de l’Occident. Le déploiement de la station spatiale chinoise, complétée depuis trois mois (voir autre texte), est une autre preuve qu’elle veut se démarquer et, surtout, faire cavalier seul.

Qui fait quoi?

Dans la SSI, chacun a sa tâche. L’équipage russe, par exemple, est chargé de maintenir dans le bon axe le plus gros engin spatial de l’histoire. S’il cessait d’assurer ce travail, la station pourrait subir un «désorbitage non contrôlé» et chuter «sur les États-Unis ou l'Europe», comme l’a dit Dmitry Rogozin, l’ancien patron de Roscosmos, l’agence spatiale russe.

Il soulignait ce risque le 24 février 2022 après une rencontre avec le président Poutine.

La chute incontrôlée de la Station est une possibilité théorique, mais les précautions seront prises pour l’éviter, soutient M. Lamontagne. «Les personnes là-haut sont professionnelles. Elles discutent peut-être de la situation politique, mais en évitant la discorde. Un peu comme dans nos soupers de famille du Québec, où on évite de parler politique durant les campagnes référendaires.»

À l’Agence spatiale canadienne, on se fait rassurant. «Les opérations de la Station spatiale internationale se poursuivent comme d’habitude», explique la porte-parole Sarah Berjaoui, ajoutant que la priorité est d’assurer la sécurité de l’équipage.

Difficile d’ignorer, pourtant, que le Canada finance l’Ukraine à coups de millions de dollars et impose de sévères sanctions économiques à la Russie. Le ministère de l’Innovation, des Sciences et des Technologies du Canada et Affaires Canada expliquent au Journal que le Canada continuera d’appliquer des sanctions «contre les membres clés du cercle intime de Poutine et contre les entités et individus qui appuient directement ou indirectement les actions illégales de la Russie».

Le Canada «continue de surveiller la situation et, tant que la Russie poursuivra sa guerre d'agression en Ukraine, nous continuerons d'appliquer des sanctions pour accroître la pression», précise la porte-parole par courriel.

La Chine s’impose dans la course à l’espace

La Chine s’est démarquée plus que tout autre pays au cours des dernières décennies en matière d’exploration spatiale, soutient un expert.

«Je vous fais même la prédiction que le prochain humain à fouler le sol lunaire sera chinois, et ce sera une femme», affirme Olivier Hernandez, le directeur du Planétarium de Montréal.

En plus de la course à la Lune, la Chine a multiplié les lancements de satellites en 2021 et en 2022. Mais là où elle a agi avec efficacité et en y mettant le prix, c’est en complétant, le 1er novembre 2022, la station spatiale chinoise. Elle n’a mis que 17 mois à construire une base que la NASA et ses partenaires ont pris 22 ans à achever.

Petite sœur de la Station spatiale internationale qui est occupée en permanence depuis 2000, la station chinoise reçoit trois taïkonautes* depuis 2021. Elle est composée de trois modules de 60 tonnes, alors qu'il y a 16 modules de 420 tonnes dans la SSI.

Tandis que la SSI est le fruit de la collaboration d’une quinzaine de pays, dont le Canada, la station spatiale chinoise n’affiche qu’un seul drapeau, celui de la République populaire de Chine.

En dépit de ces prouesses technologiques, y a-t-il de la bonne science dans ces deux stations spatiales? «Il y a de nombreuses expériences sur les effets de la microgravité sur le corps humain, ce qui pourrait s’avérer utile dans des missions prolongées vers Mars. Mais il y a plus de politique que de véritables percées scientifiques dans ces projets», admet M. Hernandez.

Lui-même détenteur d’un doctorat en physique, il croit que les budgets de recherche devraient cibler des missions non habitées ou des télescopes de nouvelle génération qui pourraient nous en apprendre plus sur l’Univers.

La Russie a fait connaître son intention de se tourner davantage vers la Chine pour ses programmes spatiaux. Mais il n’est pas assuré que la Chine sera intéressée par cette collaboration, le budget scientifique de la Russie étant presque vide à cause de deux facteurs principaux: le désintérêt de Poutine pour ces grands projets et l’effort de guerre qui draine l’économie nationale.

Astronautes, cosmonautes, taïkonautes, spationautes...

Les personnes qui s’entraînent pour effectuer des vols spatiaux hors de l’attraction terrestre portent des noms différents selon leur pays d’attache. Les astronautes sont américains, les cosmonautes sont russes (autrefois soviétiques), les spationautes sont français et les taïkonautes sont chinois.