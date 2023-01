Nouveau personnage dans «Alertes» à TVA: Éveline Gélinas s’éclate dans la peau d’une policière

Éveline Gélinas est maintenant le flic de la maison. Pendant six ans, son amoureux Vincent-Guillaume Otis a incarné le sergent-détective Patrick Bissonnette dans «District 31», mais c’est maintenant elle qui est armée grâce au rôle qu’elle a décroché dans la série «Alertes», qui vient d’entamer sa troisième saison à TVA.

Elle campe l’enquêtrice Cindy Castonguay de la brigade antigang, une flic expérimentée, drôle et facile d’approche. C’est elle la nouvelle coéquipière de Lily-Rose (Mylène St-Sauveur), cette dernière ayant voulu s’éloigner de l’escouade Cerbère après avoir été agressée sexuellement par son collègue Manuel (Frédéric Millaire Zouvi). Si Lily-Rose est plus réservée, Cindy, elle, ne se prend pas au sérieux, étant même clown à ses heures.

«Cindy en a vu d’autres et a beaucoup d’expérience, elle qui a déjà infiltré le crime organisé. Elle est très efficace dans son travail, mais c’est un peu l’opposé de Lily-Rose. Cindy a toujours l’air au-dessus de ses affaires, mais elle ne s’en laisse pas imposer non plus avec son fort tempérament», a dit Éveline Gélinas, qui n’avait jamais campé une policière en 21 ans de carrière au petit ou au grand écran, et même sur scène.

«J’ai eu des cascades à faire, j’ai tiré du fusil, il y a l’idée aussi de mener des enquêtes – j’aime beaucoup les drames policiers, j’en lis beaucoup aussi –, alors c’est un cadeau ce rôle.»

Des policiers qui font de la figuration sur le plateau lui ont partagé des conseils pour que son interprétation soit encore plus authentique, et même son conjoint Vincent-Guillaume l’a épaulée dans sa préparation. «Au début, je vais t’avouer que j’étais un peu stressée quand je maniais mon arme, car comme j’incarne un nouveau personnage, je n’ai pas eu la formation que les autres acteurs ont eue au début de la série. Donc Patrick Bissonnette m’a un petit peu aidée, chez nous, dans la cuisine, en me montrant à tenir mon arme», a-t-elle raconté en souriant.

PHOTO COURTOISIE

Touchée à la jambe

Dans l’épisode de la semaine dernière, lors d’une opération concernant du trafic d’armes à la frontière près de Lacolle, Cindy a été touchée à la jambe et Lily-Rose s’est lancée seule à la poursuite de la tireuse, une mère de famille en apparence sans histoires, devenue mule pour les Snakes.

Originaire de Malartic, en Abitibi, Cindy est très proche de sa nièce, qui sera mêlée à des «éléments plus durs, plus dramatiques» dans les épisodes à venir, a révélé la comédienne, qui est mère de trois enfants âgés de 7, 13 et 15 ans.

«Lily-Rose sera à son tour un support pour elle. Les rôles vont s’équilibrer. Pour l’instant, Cindy ne sait pas que sa coéquipière a été agressée. Ce qui sera intéressant, c’est à quel point ce sont deux filles de deux générations différentes. Cindy évolue dans un monde d’hommes depuis plus longtemps que Lili-Rose et, heureusement, la société a évolué. Ce n’est pas nommé, mais on voit que Cindy a vécu des écueils semblables. Et, aujourd’hui, grâce à des mouvements comme #MoiAussi, on en parle davantage, alors tous les milieux n’ont pas le choix d’évoluer.»

Éveline Gélinas a incarné pendant les Fêtes la baronne Elsa Schraeder dans «La mélodie du bonheur» – la dernière représentation avait lieu samedi au Théâtre St-Denis –, rôle qu’elle reprendra à Québec cet été.