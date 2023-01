Prêt pour une autre...

Alors me voici de retour avec ma chronique « Échos sur la ville » dans le Journal de Québec, prêt pour la nouvelle année. J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter (vaut mieux tard que jamais) une très bonne année 2023. Sachez que je suis fin prêt à faire écho aux activités qui se passent en ville et dans l’Est-du-Québec, et ce pour une 20e année.

De futures vedettes

Photo fournie par TIAL

Le 53e tournoi international atome M11 Desjardins de Lévis (TIAL) qui s’ouvre aujourd’hui (jusqu’au 5 février) mettra en vedette 76 équipes du hockey mineur d’ici et d’ailleurs (une formation de la Tchéquie). Exceptionnellement cette année, l’événement sportif d’envergure s’échelonnera sur une période de trois semaines. En plus d’étaler la compétition sur une semaine supplémentaire, les activités se dérouleront principalement à l’aréna de Lévis ainsi qu’à l’aquaréna Léo-Paul Bédard de Charny, et ce, uniquement pour quelques parties. Gilles Caron (photo), propriétaire de l’Autoroute du pneu GC à Pintendre et partenaire depuis longtemps du tournoi, a accepté la présidence d’honneur du tournoi 2023 afin de redonner au suivant. Le coup d’envoi officiel aura lieu demain, le mardi 17 janvier, à 19 h 30 à l’aréna de Lévis. Dès cette semaine soit jusqu’au 22 janvier, vous pourrez voir jouer les 30 équipes des classes A, B et C. Le Tournoi international Desjardins de Lévis génère près de 1,5 M$ en retombées économiques pour la ville de Lévis.

Nouvelle directrice générale

Photo Jean-François Lajoie

Karine Malenfant (photo) sera la prochaine directrice générale du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Elle succédera à Guy April qui assumait cette fonction depuis 2010. Madame Malenfant entrera en fonction à temps partiel le 17 avril 2023, après la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 dont elle dirige les destinées. Par le passé Karine Malenfant a notamment assumé la direction générale de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Co-Éco (2008-2014), de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (2014-2018) puis du Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup (2018 à ce jour).

Anniversaires

Photo fournie par Fédération de natation du Québec

Nathalie Giguère (photo), nageuse, née à Charlesbourg, spécialisée dans le 200 mètres brasse qui a participé aux Jeux olympiques d’été de 1992 à Barcelone où elle a terminé sixième de sa discipline. Elle fut intronisée au temple de la renommée de la natation québécoise le 22 septembre 2022. Elle a 50 ans aujourd’hui... France Bouchard, maître photographe de Lac-Beauport... Matt Duchene, joueur de centre des Predators de Nashville (LNH) 32 ans... Cynthia Phaneuf, ex-patineuse artistique québécoise, 35 ans... Kate Moss, mannequin anglaise, 49 ans... Patricia Tulasne, comédienne et actrice québécoise, 64 ans... Sade, chanteuse nigérienne, 64 ans.

Disparus

Photo fournie par famille Magnan

Le 16 janvier 2020 : François Magnan (photo), 90 ans, figure marquante de l’histoire de l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) à titre de secrétaire général, directeur général et directeur des opérations artistiques de l’orchestre jusqu’en 1994... 2020 : Raymond Martel, pharmacien retraité de Loretteville... 2019 : Jean Chatillon, 81 ans, compositeur, théoricien, professeur, administrateur natif de Nicolet... 2018 : Dave Holland, 69 ans, l’ancien batteur de Judas Priest... 2017 : Eugene Cernan, 82 ans, astronaute américain et le dernier homme à marcher sur la lune (Apollo 17)... 2016 : Daniel Dion, 59 ans, huitième des 14 enfants de la famille Dion de Charlemagne... 2015 : Walt Peregoy, 89 ans, artiste, illustrateur et animateur américain... 2014 : Dave Madden, 82 ans, acteur canadien... 2013 : André Cassagnes, 86 ans, inventeur français qui a conçu l’écran magique (Etch A Sketch)... 2012 : Marie Savard, 75 ans, poète, auteure-compositrice-interprète, dramaturge québécoise et fondatrice des Éditions de la Pleine Lune... 2008 : Jean Léveillée, 80 ans, décorateur de Radio-Canada... 1879 : Octave Crémazie, 51 ans, poète québécois.