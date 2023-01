Saguenay–Lac-Saint-Jean: une autre préposée quitte le réseau de santé pour préserver sa santé

Une autre proposée aux bénéficiaires a décidé de quitter le réseau de la santé afin de préserver sa santé physique et mentale.

• À lire aussi: Des infirmières refusent de travailler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’urgence ferme partiellement

Bien qu’elle adorait son travail, Alexandra Duperré n’a eu d’autres choix que de démissionner après avoir travaillé huit ans comme préposée aux bénéficiaires pour le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans deux CHSLD de la région.

«J'ai pris un an sans solde pour y réfléchir, peser le pour et le contre. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas un choix de gaieté de cœur de quitter. C'est une vocation d'être préposée, j'ai toujours la flamme, c'est un beau métier», a-t-elle dit à TVA Nouvelle.

Mais le métier a changé au fil du temps. «Les maladies de nos patients se détériorent vraiment, ils sont de plus en plus lourds. La plupart du temps, ils sont diagnostiqués démence ou problèmes cognitifs. Ça engendre des problèmes d'agressivité physique ou verbale. À mon actif, j'ai deux entorses lombaires et, aujourd'hui, j'en garde encore des séquelles. Il faut souvent être deux intervenants pour un bénéficiaire, mais on manque de ressources», a constaté Alexandra.

«De jour, normalement, c'est 12 bénéficiaires pour deux préposés et, avec le manque d'effectifs, on peut facilement être à 16 pour deux, voir même plus dépendamment des quarts de travail. Auparavant, de faire des temps supplémentaires, j'ai beaucoup donné, mais jusqu'à quel prix?», s’est-elle questionné.

Au bout du compte, les patients en paient le prix.

«Ça nous est déjà arrivé qu'on doive sauter des bains. On devait faire des toilettes partielles. Lors des siestes, c'est plus facile d'incliner le fauteuil avec une couverte que de le retransférer dans son lit. On veut donner des soins de qualité, mais il faut tellement se dépêcher parce qu'on a de gros ratios de patients», a-t-elle déploré.

Alexandra poursuit en expliquant que parfois, les préposées aux bénéficiaires sont les seules personnes que les bénéficiaires voient dans leur journée. Certains n’ont pas de famille. Le fait de ne pas pouvoir prendre suffisamment le temps qu’ils méritent a été, pour elle, la goutte de trop.

«Il faut que les choses changent»

Mme Duperré n’est pas la seule à quitter, à contrecœur, son métier de préposées aux bénéficiaires.

«Et il y en a beaucoup qui restent dans le milieu et qui n'ont pas le courage de le faire, mais malheureusement, ça ne leur permet pas de s'épanouir au travail et ça se fait ressentir aussi», a-t-elle poursuivi.

Même si d’autres préposées sont engagées prochainement, c’est la rétention de personnel qui pose problème. Et les départs risquent d’être encore plus nombreux si rien ne change ...

«J'aimerais vraiment que le réseau de la santé se réveille. On soigne des malades, mais en ce moment, je considère que le réseau de la santé est malade aussi. C'est bien beau d'en parler, mais il faut que les choses changent. Il faut que ça bouge», a-t-elle dit.

Selon elle, ça passe par l'amélioration des conditions travail et la valorisation du personnel.

«D'encourager son personnel, de travailler fort pour accorder des congés. Le personnel mérite ses vacances. Il n'y a aucun congé d'accordé, aucune vacance. Tu as besoin d'un congé pour un rendez-vous médical, c'est sans pitié. Il n'y a pas de conciliation travail-famille, pas du tout», a mentionné l’ancienne préposée.

Alexandra compte retourner sur les bancs d’école pour étudier en éducation à l’enfance, après son congé de maternité.

«Je le fais pour ma famille, pour ma santé physique et mentale. Ce n'est pas contre mon employeur parce qu'au contraire, ils m'ont fait vraiment grandir pendant ces huit dernières années-là. Je le fais pour le système de santé, mais aussi pour mes collègues qui sont là, pour mes patients», a-t-elle conclu.