Stupéfiants: saisie importante près de Rivière-du-Loup

Un individu de 31 ans a été arrêté pour trafic de stupéfiants alors qu’il conservait chez lui plus de 11 000 comprimés de méthamphétamine.

Le 12 janvier dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation de Samuel Caron, de Saint-Jean-de-Dieu. L’homme se déplaçait seul à bord de son véhicule sur l’autoroute 85 non loin de Rivière-du-Loup.

Suivant son arrestation, une perquisition a eu lieu à bord de son véhicule où les policiers y ont découvert environ 1 kg de cocaïne, près de 1000 comprimés de méthamphétamine, divers médicaments sous ordonnance ainsi que plusieurs objets servant à la revente de stupéfiants.

Une seconde perquisition par la suite au domicile du suspect situé sur la route 293 à Saint-Jean-de-Dieu, à environ 25 km au sud-est de Trois-Pistoles, au Bas-Saint-Laurent.

Cette fois, les policiers ont découvert environ 11 000 comprimés de méthamphétamines en emballage individuel prêt pour la revente ainsi que d’autres objets servant également à la revente de stupéfiants.

Le suspect a comparu une première fois le jour même de son arrestation par visioconférence.

Celui-ci est demeuré détenu toute la fin de semaine en attendant son retour devant le tribunal, lundi, à Rivière-du-Loup.

Il devrait être accusé de trafic et de possession dans le but de trafic de méthamphétamine et de cocaïne, ainsi que de recel.