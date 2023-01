Un retour au travail des fonctionnaires fédéraux contesté

Les fonctionnaires fédéraux ont amorcé leur retour au travail en présentiel, lundi, de façon graduelle, mais c’est loin de faire l'affaire de tout le monde.

Selon le gouvernement, ce retour dans les bureaux pour les employés sera bénéfique puisqu’il favorisera la collaboration entre les fonctionnaires.

Chez les employés, les avis sont partagés pour ce retour au travail.

«On s’est habitué à la maison et on a prouvé que ça fonctionnait bien aussi et maintenant, on nous oblige de retourner contre notre gré. Il faut changer nos habitudes que l’on avait avec la garderie et le service de garde», a dit une employée.

«C’est bon pour l’économie locale. Je trouve que ça va ajouter plus de vie», a expliqué un travailleur.

«Avec la pandémie, on travaillait de la maison, donc on interagissait moins avec les gens, mais sinon, ça fait du bien au moral», a commenté un autre employé.

Contestation du syndicat

Les syndicats de la fonction publique contestent d'ailleurs l'ordre du gouvernement en expliquant qu’il n’a pas assez d’espace dans les locaux fédéraux.

Ils affirment également qu’avec la circulation de plusieurs virus respiratoires, le retour au travail cause des problèmes de santé publique et que le présentiel obligatoire est inutile.

«Ça ne fait aucun sens pour nos employés qui peuvent travailler de la même façon de la maison», a mentionné Jennifer Carr de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

«Je crois que c’est une décision politique de la part de la ministre Fortier et je pense que cela va venir nuire aux services que la population reçoit», a dénoncé Alexandre Silas de l’Alliance de la Fonction publique fédérale.