Une photo de Carrie et Aidan main dans la main surprend les fans d’«And Just Like That» (et de «Sex and the City»)

Sarah Jessica Parker a semé tout un émoi au cours des derniers jours! L’actrice et interprète de Carrie Bradshaw de la série culte Sex and the City et de sa suite, And Just Like That, a publié une suite de photos de tournage sur son compte Instagram. On y voit Carrie et son ancien fiancé Aidan, marchant main dans la main dans les rues de New York.

« Shh. Don’t tell anyone » (Chut. Ne le dites à personne) ont écrit Sarah Jessica Parker et l’équipe d’And Just Like That sous cette publication conjointe visant, évidemment, à promouvoir la saison 2 de la série And Just Like That.

Sur la série de 5 photos, on retrouve Carrie et Aidan qui, oh surprise, se tiennent par la main dans les rues de la grosse Pomme. Carrie est vêtue d’un long manteau surmonté d’un long foulard rose alors qu’Aidan semble avoir quelque peu changé de style et porte un manteau semblant avoir été imaginé pour le vieillir et « le faire parraître plus sérieux. »

Le personnage d’Aidan, l’ex-fiancé de Carrie, faisait partie des grands absents de la suite de Sex and the City, avec celui de Samantha, anciennement interprétée par l’actrice Kim Cattrall.

En entrevue un peu avant le début de la série, John Corbett, l’interprète d’Aidan, avait évoqué le retour de son personnage dans la première saison de And Just Like That. Mais il n’en fut rien, ce qui a déçu plusieurs admirateurs de la première heure de Sex and the City. D’autant plus que Carrie s’y retrouve célibataire (pour les raisons que les téléspectateurs qui ont visionné le saison 1 connaissent).

Les personnages d’Aidan et de Big font l’objet de division entre les fans de la série depuis les premiers épisodes de Sex and the City dans les années 90. Assez pour que se forment des « équipes » appuyant Aidan ou Big (Team Aidan et Team Big) afin de reconnaître qui était le meilleur amoureux pour Carrie.

Comme on sait que le personnage de Big ne reviendra pas, plusieurs admirateurs souhaitaient d’autant plus de revoir le designer de meubles longtemps amoureux de Carrie. Celui-ci représente d’ailleurs presque tout de l’opposé du personnage de Monsieur Big, un homme d’affaires plutôt imbu de lui-même.

On ignore encore la date de sortie de la saison 2 de And Just Like That. Certains médias évoquent l’été 2023. La saison 1 est offerte sur HBO Max tout comme le documentaire And Just Like That... The Documentary dévoilant les coulisses de la populaire série.