Vengeances musicales

En réglant leurs comptes avec leurs anciens amoureux dans leurs nouvelles chansons parues la semaine dernière, les chanteuses pop Shakira et Miley Cyrus ont rejoint une liste impressionnante de célébrités au cœur brisé qui ont assouvi leur soif de vengeance en musique.

« Je peux m’acheter des fleurs, écrire mon nom dans le sable. Me parler pendant des heures, dire des choses que tu ne comprends pas. (...) Oui, je peux m’aimer mieux que tu peux le faire », chante Miley Cyrus, dans Flowers.

Les admirateurs ont compris rapidement à qui s’adressaient ces paroles. Il s’agit de l’acteur australien Liam Hemsworth, avec qui Miley Cyrus a vécu une longue relation en dents de scie qui s’est conclue par un divorce après un bref mariage, en 2020.

La chanteuse semble avoir voulu dissiper tous les doutes à propos du sujet de Flowers en lançant le vidéoclip, où on la voit en célibataire heureuse et épanouie, jeudi dernier, quelques heures avant l’anniversaire de naissance de Hemsworth.

Une Ferrari pour une Twingo

Se sont-elles consultées ? La veille, Shakira avait lancé les premières salves en s’en prenant à son ex, le footballeur Gerard Piqué, qui l’a trompée avec une plus jeune pour qui il dit vivre le grand amour.

Sur une mélodie pop entraînante, la chanteuse colombienne, qui a découvert son infidélité grâce à des pots de confiture qui se vidaient anormalement vite, n’y va pas avec le dos de la cuiller sur sa nouveauté intitulée Shakira : Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

« Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Une montre Rolex pour une Casio », lui balance-t-elle, tout en lui assurant qu’elle peut très bien se passer de lui.

Et vlan !

Comme les bagarres au hockey

Le procédé n’est pas nouveau. Dès les années 1970, Carly Simon chantait You’re So Vain à l’intention de trois ex, dont l’un était l’acteur Warren Beatty.

Justin Timberlake a pour sa part fait la morale à Britney Spears, notamment dans Cry Me a River, tandis que Taylor Swift s’est fait une spécialité de riposter en musique à ceux qui l’ont éconduite.

« C’est un peu comme les bagarres au hockey. Si tu es sur la patinoire, ça passe, mais si tu es dans la rue, ça ne passe pas », signale l’animateur et spécialiste de la musique populaire Mike Gauthier.

Si plusieurs chansons de vengeance visent d’anciens amoureux, d’anciens grands amis ont aussi eu recours au procédé. L’exemple le plus célèbre ? Après la dissolution des Beatles, John Lennon et Paul McCartney avaient échangé des invectives par chansons interposées.

En tout cas, comme Alanis Morissette l’a prouvé avec son succès You Oughta Know, des représailles musicales, ça peut être payant.

« Si Sting n’avait pas eu une relation de merde avec sa blonde à l’époque, cite Mike Gauthier, il n’aurait jamais écrit Every Breath You Take. »

Paru en 1983, le plus grand succès de l’histoire du groupe The Police est devenu la chanson la plus jouée de tous les temps à la radio et la légende veut qu’elle rapporte à Sting 2000 $ par jour en droits d’auteur.

