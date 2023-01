VÉZINA, Vilmont



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 8 janvier 2023, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé M. Vilmont Vézina, époux de dame Noëlla Mercier. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Louis de Courville. Il laisse dans le deuil outre son épouse ; sa belle-sœur : feu Victor (Louise Martineau), son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Mercier :feu Marcel (Mariette Dumont), Micheline (feu Fernand Baribeau), feu Denis (Rollande Sirois), Jean-Yves ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à laFondation Pause-Bonheur / Centre d'hébergement Saint-Augustin, 2135 rue de la Terrasse Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2. Par téléphone au 418 667-3910 poste 3910 www.fondationpausebonheur.com