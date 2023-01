GENEST, Yvon



À son domicile, paisiblement, le 14 janvier 2023, est décédé à l'âge de 77 ans, M. Yvon Genest, époux de Mme Jocelyne Gagnon et demeurant à Sorel-Tracy. Il était le fils de feu Annette Fortier et de feu Rigobert Genest. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jocelyne, sa fille Marie-Claude Genest, son fils Pascal Genest (Caroline Mongrain), ses petits-enfants : Émile, Julien et Roseline ainsi que Guillaume et Marianne. Il était le frère de feu Louisette (feu Jean-Michel Lemieux), Pierrette (Fernand Lafleur), Francine (Jean-Pierre Leblond), Gaétan (Denise Grenier) et de feu Michel Genest (Chantal Roy). Il laisse aussi ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille vous accueillera au salonle mercredi 18 janvier 2023 de midi à 16 h afin d'y recevoir vos marques de sympathie. Suivra un temps de recueillement et d'hommages et, par la suite, la crémation. Son épouse Jocelyne ainsi que sa famille remercient sincèrement le personnel des soins palliatifs à domicile, les médecins, sans oublier la famille d'Yvon pour leur soutien inconditionnel. En guise de sympathie, un don fait en sa mémoire à la société canadienne du cancer serait apprécié.