«C’est un peu plus d’un an et merci bonsoir»: un chauffard qui a fauché des employés du MTQ obtient déjà sa semi-liberté

À peine plus d’un an après avoir été condamné à quatre années de pénitencier pour avoir fait un mort et sept blessés sur un chantier de l’autoroute 20 en conduisant ivre, un chauffard a déjà obtenu sa semi-liberté à la grande déception d’une de ses victimes.

«Moi, j’ai 20 % de perte d’autonomie, je ne suis plus capable de travailler sur la route, je vais payer pour le restant de mes jours, et lui c’est un peu plus d’un an et merci bonsoir», lance en entrevue Jacques Jérôme, sous le choc que Vincent Lemay soit déjà sorti du pénitencier.

C’est que Lemay, 43 ans, a brisé plusieurs vies en février 2018. Après avoir trop bu après son travail, le chauffard avait quand même pris la route, malgré un taux d’alcoolémie de plus de deux fois au-dessus de la limite permise.

PHOTO D'ARCHIVES, Chantal Poirier

Il s’est alors mis à rouler jusqu’à 127 km/h et une fois rendu proche d’un chantier au rond-point Dorval de l’autoroute 20, il n’a pas ralenti. Pire, il a accéléré, ce qui a mené à une collision avec un véhicule qui a été projeté sur un groupe de travailleurs du ministère des Transports.

«Un employé du MTQ a perdu la vie, tandis que sept autres personnes ont été blessées», a rappelé la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Fini l’alcool

Or, déjà lors du prononcé de la peine, la mère du défunt Stéphane Lebel trouvait que la sentence de 4 ans était clémente. Sylvie Turcotte avait appelé pour des sentences sévères afin de dissuader quiconque de conduire saoul.

Lemay aura finalement purgé moins du tiers de sa peine en détention avant d’être envoyé en maison de transition, grâce à ses regrets, son bon comportement, son introspection, son faible risque de récidive, le soutien de ses proches et le fait qu’il ne boit plus du tout d’alcool, entre autres.

PHOTO D'ARCHIVES, MARTIN ALARIE

«Vous n’avez plus la même tendance à la minimisation des circonstances que lors de votre arrivée au pénitencier et vous avez réalisé l’ampleur des conséquences subies par les victimes, a noté la CLCC. Votre agente de libération conditionnelle soulève que l’effet dissuasif de l’incarcération est rencontré.»

«Mauvaise décision»

Mais du même coup, il a été reconnu que Lemay aura bien peu payé pour ses crimes.

«Votre équipe de gestion de cas reconnaît que vous êtes incarcéré depuis une bien courte période de temps, si elle compare aux conséquences encourues par les victimes, peut-on lire dans la récente décision de la CLCC. Toutefois, elle croit qu’il serait possible pour vous de continuer votre cheminement dans un cadre moins restrictif que le pénitencier.»

Pour M. Jacques, il s’agit là d’une mauvaise décision, qui envoie un mauvais message à la population.

«Quatre ans d’incarcération, ç’aurait été correct. Là, je trouve que c’est assez mince comme conséquence, a-t-il laissé tomber. II reste beaucoup à faire en matière d’alcool au volant.»