Le défenseur des Flames de Calgary Nikita Zadorov n’a pas mâché ses mots après le revers de 2 à 1 des siens de lundi contre les Predators à Nashville.

• À lire aussi: Harvey-Pinard et Pitlick rappelés par le Canadien; Slafkovsky, Armia et Evans sur la liste des blessés

• À lire aussi: CH: les puissants Jets en ville

«C’était un effort pathétique de notre part, du moins, pendant les deux premières périodes», a déclaré l’arrière dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet.

«Nous étions toujours en retard. L’énergie n’était pas là, l’effort non plus. Nous ne décochions pas de tirs, nous réalisions de mauvais jeux et nous leur avons donné beaucoup trop de chances.»

La frustration de Zadorov était palpable, mais sa formation performe bien ces jours-ci. L’équipe qui détient la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest vient de conclure un périple de cinq parties pendant lequel elle a amassé six points.

«Le match de ce soir [lundi] aurait fait passer ce séjour à l'étranger de bon à super, a analysé Zadorov. Nous n’avons pas été en mesure de récolter les deux points. C’est donc seulement un bon voyage.»

Un but refusé

Une décision des arbitres ne passait également pas dans le camp des Flames après le duel contre les «Preds». Avec quatre minutes à écouler au match, Tyler Toffoli pensait avoir créé l’égalité. Le but a cependant été annulé, parce que l’ancien du Canadien de Montréal a frappé la rondelle avec son patin.

«Un soir, c’est un but, et une autre fois, ce n’en est pas un», a affirmé l’entraîneur-chef Darryl Sutter.

«Ce n’est pas comme si Tyler avait vraiment tiré la rondelle avec son pied. [...] C’est toutefois la règle, mais je ne suis pas d’accord.»

De son côté, Zadorov a aussi blâmé le manque d’opportunisme des siens après le but refusé de Toffoli.

«Nous avons obtenu une échappée et quelques chances où nous aurions dû capitaliser. Nous ne l’avons pas fait et nous avons perdu. On ne doit pas se chercher des excuses. Ce n’est pas acceptable pour notre groupe.»

Les Flames renoueront avec l’action mercredi soir, lorsque l’Avalanche du Colorado sera de passage au Scotiabank Saddledome.