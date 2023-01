CH: les puissants Jets en ville

Aux prises avec plusieurs blessures, le Canadien de Montréal affrontera mardi soir les Jets de Winnipeg au Centre Bell et il devrait compter sur de nouveaux visages.

• À lire aussi: Gino Odjick, «un homme d’honneur» pour Sergio Momesso et Donald Audette

• À lire aussi: Bilan de mi-saison dans l’Est

Effectivement, en raison de l’absence pour une durée indéterminée de Jake Evans, Juraj Slafkovsky et Joel Armia, tous tombés au combat pendant la dernière fin de semaine, le Tricolore a rappelé les attaquants Rafaël Harvey-Pinard et Rem Pitlick de son club-école de Laval en avant-midi. À propos des trois joueurs ayant été blessés pendant la dernière fin de semaine à New York, leurs cas respectifs seront réévalués dans les prochains jours.

Armia (haut du corps) a été heurté par Jacob Trouba, des Rangers, dimanche, et semblait ennuyé par une hanche endolorie. Le même soir, Slafkovsky a quitté la patinoire en troisième période à cause d’une blessure au bas du corps. La veille, face aux Islanders, Evans (bas du corps) a pris le chemin du vestiaire à la fin du premier tiers après une collision avec Brock Nelson.

L’instructeur-chef Martin St-Louis en dira davantage sur sa formation de départ après l’entraînement matinal. Par ailleurs, Jonathan Drouin a déclaré forfait pour la séance afin de suivre des traitements.

Rivaux redoutables

La commande s'annonce lourde pour le CH, puisque la formation du Manitoba est l'une des formations de l'heure dans la Ligue nationale avec huit victoires à ses 10 derniers matchs.

Les hommes de Rick Bowness caracolent au sommet du classement de la section Centrale. Ils ont amassé 59 points en 44 rencontres et présentent un différentiel de +33, le quatrième meilleur du circuit Bettman.

Les Jets ont pu compter, depuis le 6 janvier dernier, sur le retour de l'attaquant danois Nikolaj Ehlers. Il a amassé neuf points lors de cette séquence.

De son côté, le CH a surpris tout le monde en remportant son dernier match au Madison Square Garden face aux Rangers de New York.

Toutefois, il n'a toujours pas quitté la cave du classement de la section Atlantique. Avec 39 points, il se trouve à deux points des Sénateurs d'Ottawa, septièmes.