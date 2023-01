Couple séquestré à Magog: la septuagénaire raconte leur enlèvement aux États-Unis

Une aînée qui avait été enlevée avec son mari de leur résidence américaine afin d’être séquestrée à Magog pour une présumée dette de drogue de leur petit-fils a raconté à la cour sa peur de mourir durant sa captivité, jusqu’à ce que la police intervienne pour les libérer.

«On avait vu leurs visages... j’avais peur, je ne croyais pas qu’ils nous laisseraient partir», a témoigné Sandra Helm au procès de Gary Arnold, un des ravisseurs allégués, ce mardi, au palais de justice de Montréal.

Avec aplomb, la septuagénaire a ainsi relaté l’enlèvement qu’elle avait subi en septembre 2020, alors qu’elle était chez elle, dans l’État de New York, avec son mari, James.

Photo fournie par la cour

«Deux hommes ont fait irruption dans la maison, ils disaient qu’ils étaient là pour nous, que notre petit-fils Mackenzie avait fait quelque chose de très mauvais, qu’on devait sortir et se dépêcher sinon on allait le regretter», a expliqué Mme Helm.

Petit-fils visé

Avec une taie d’oreiller sur la tête, la femme et son mari ont alors été embarqués dans une voiture, qui a traversé la frontière via la réserve Akwesasne. Le couple a ensuite été mis dans un bateau, pour être emmené dans un chalet de Magog.

Photo fournie par la cour

«Là-bas, on nous a dit qu’on allait rester là, qu’on était une monnaie d’échange pour notre petit-fils qui aurait volé pour 3,5 millions $ de drogue», a dit la femme.

Pendant deux jours, le couple a ainsi été séquestré, en ne mangeant quasiment rien. Mme Helm, qui souffrait de problèmes de santé, a dû conserver des vêtements souillés jusqu’à ce qu’un ravisseur accepte de laver son linge. Mais si la femme affirme n’avoir pas été maltraitée dans les circonstances, elle était convaincue qu’elle et son mari allaient y passer.

«Ils disaient qu’ils allaient nous libérer, mais je n’y croyais pas, je pensais que le plus loin qu’on irait, c’est sur le bateau et que ce serait fini», a témoigné Mme Helm.

Photo fournie par la cour

Opération policière

Mais ce que le couple ignorait, c’est qu’un de leur fils avait remarqué leur disparition. En se rendant chez eux, il n’a pas manqué de remarquer la porte de la résidence qui était endommagée. Il a appelé la police et pendant que des patrouilleurs faisaient des vérifications, il a reçu un appel des ravisseurs.

«On a tes parents, je veux récupérer mes affaires ou ton neveu», a-t-il dit au fils du couple enlevé.

S’en sont suivis plusieurs échanges téléphoniques, où Michael Helm se faisait dire de ne pas appeler la police. Le ravisseur a tenté de le rassurer que le couple allait bien, et qu’il avait été obligé de participer au kidnapping.

«Je n’avais pas le choix de faire ça, je ne veux pas de tes parents, mais si je meurs ce soir, tu ne les reverras pas, parce que qui va te les ramener?» a dit l’un des ravisseurs.

C’est finalement l’équipe tactique de la Sûreté du Québec qui a secouru le couple.

«Mon cœur battait tellement fort, a témoigné Mme Helm. On a été emmenés à l’hôpital, puis on a été ramenés chez nous.»

Depuis les événements, le mari de Mme Helm est décédé. Mais si cet épisode traumatisant est derrière elle, la dame a expliqué qu’elle en subissait encore les conséquences.

«J’ai tout le temps peur que quelqu’un vienne à nouveau», a-t-elle confié.

Le procès, devant jury, est présidé par le juge Michel Pennou de la Cour supérieure du Québec.