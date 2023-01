COVID-19: 16 décès supplémentaires au Québec

Seize personnes supplémentaires sont décédées en raison de la COVID-19, selon les plus récentes données de Santé Québec.

Parmi ces décès, quatre sont survenus au cours des 24 dernières heures, 11 sont survenus il y a entre deux et sept verres et un il y a plus d’une semaine.

Les hospitalisations ont, pour leur part, poursuivi leur chute alors que 1897 personnes atteintes du virus occupent un lit (-49), dont 56 aux soins intensifs (+6).

Dans les centres de dépistage, 651 nouveaux cas ont été détectés alors que 27 tests rapides positifs ont été déclarés sur la plateforme du gouvernement.