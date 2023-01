François Legault, l’homme qui n’écoute pas!

Le premier ministre a entamé ses rencontres avec les chefs des partis d’opposition pour discuter de l’électrification au Québec.

Certains analystes avancent l’hypothèse qu’il tient ces discussions pour atténuer la critique à son égard liée au refus de réformer le mode de scrutin.

Pour avoir eu, à quelques reprises, des échanges avec lui, alors qu’il n’était pas encore premier ministre, je doute fortement que ces conversations puissent déboucher sur autre chose que sa propre vision.

Lors de nos échanges, il exposait habituellement sa pensée et cherchait l’acquiescement. Face à un point de vue divergent, il devenait sourd et maintenait son cap.

Je doute encore plus du succès des partis d’opposition à introduire d’autres sujets et à y trouver un écho positif.

Détournement d’électricité

Le plan Fitzgibbon-Legault est simple: réduire la consommation d’électricité dans nos maisons pour quasi la donner à des entreprises étrangères.

Pour ce faire, les superministres voudront possiblement imposer des contraintes sur la consommation privée d’électricité et la vendre éventuellement aux coûts de production ou en dessous à des transnationales.

On peut parier que celles-ci mettront leurs profits dans des paradis fiscaux et exporteront leur production pour les deuxième et troisième transformations ailleurs dans le monde, où la main-d’œuvre est à bon marché.

Pour crémer le tout, les caquistes voudront se relancer dans la construction de barrages qui hypothéqueront les finances québécoises et affecteront l’environnement.

Dignes de l’ère Duplessis, nos présumés nationalistes sont en voie de vendre le Québec aux compagnies étrangères.

Priorité aux Québécois

Les tarifs dont nous bénéficions dans notre consommation d’électricité ne sont pas un cadeau, ils compensent notre plus grande charge fiscale.

Le plan caquiste appauvrira probablement la classe moyenne et augmentera l’empreinte écologique.

Quant à moi, les partis d’opposition auraient dû exiger que les rencontres avec le premier ministre soient publiques et tenues idéalement toutes ensemble!