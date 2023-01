Guéri d’un cancer, Luc Lavoie annonce son retour en ondes

Le chroniqueur politique Luc Lavoie a vaincu le cancer qui l’affligeait et entend maintenant revenir en ondes dès la semaine prochaine.

«Le cauchemar est terminé», s’est exclamé l’ancien conseiller politique et journaliste sur son compte Facebook mardi soir.

«Mes médecins m’ont annoncé ce midi que mes traitements et ma chirurgie avaient été un succès complet. Ma convalescence est aussi terminée et je serai de retour à l’antenne la semaine prochaine», a-t-il poursuivi en remerciant ses médecins et les internautes qui l’ont encouragé au cours des derniers mois.

Le panéliste de l’émission «La Joute», à LCN, avait annoncé en septembre dernier devoir prendre un pas de recul pour soigner un cancer qui lui avait été diagnostiqué plusieurs semaines auparavant.

«La médecine a beaucoup évolué au cours des dernières années, ce qui me permet de rêver à une guérison complète. Mais avant d’y arriver, il me reste de nombreux mois à consacrer toutes mes énergies à ce combat», avait alors expliqué M. Lavoie.

La nouvelle de la guérison du chroniqueur s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux en soirée, des centaines d’internautes adressant leurs félicitations au chroniqueur.