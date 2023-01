Jim Harbaugh restera dans la NCAA

Le président de l’université du Michigan, Santa Ono, a obtenu la confirmation que Jim Harbaugh sera l’entraîneur-chef de son équipe de football en 2023.

Le pilote de 59 ans était dans la mire de deux équipes de la NFL, soit les Broncos de Denver et les Panthers de la Caroline. Il aurait même obtenu une entrevue avec la première de ces deux organisations, selon le réseau NFL Network.

«Je viens de raccrocher avec "coach" Harbaugh et Jim m’a partagé la superbe nouvelle qu’il allait demeurer l’entraîneur-chef des Wolverines du Michigan, a indiqué Ono dans un communiqué. C’est une nouvelle fantastique que j’ai partagée avec notre directeur athlétique Warde Manuel.»

Harbaugh est à la tête des Wolverines depuis décembre 2014 et a maintenu un dossier de 74-25.

«J’adore mes relations à Michigan, que ce soit avec les entraîneurs, le personnel, les familles, l’administration, le président Ono et spécialement les joueurs et leurs familles. Mon cœur appartient à l’université du Michigan», a déclaré Harbaugh, via le compte Twitter des Wolverines.

Le natif de l’Ohio a été l’entraîneur-chef des 49ers de San Francisco de 2011 à 2014 et a aussi œuvré comme quart-arrière pour plusieurs équipes de la NFL de 1987 à 2001.