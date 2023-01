La perte de terres agricoles à l’étude

L’agrandissement du périmètre urbain sur les terres agricoles continue de préoccuper les citoyens de Saint-Augustin-de-Desmaures, qui réclament un rapport de consultation.

• À lire aussi: Élargissement du périmètre urbain à Saint-Augustin-de-Desmaures: deux groupes citoyens s’inquiètent pour les terres agricoles

Même si le maire Sylvain Juneau a rejeté cette demande pour le moment, la protection des terres agricoles demeure un enjeu important pour plusieurs puisque la période de questions a duré près de 75 minutes mardi soir, lors de la séance du conseil municipal.

« Vous avez dit qu’il n’y aurait pas de rapport de consultation. En principe, un rapport de consultation, c’est un document qui fait la synthèse de ce que les gens ont proposé. Il n’est pas nécessaire de dézoner 164 hectares de terres agricoles pour faire passer une rue », a mentionné Denis Guénette.

« Chacun des conseillers va prendre connaissance de l’ensemble des documents », a assuré le maire Juneau.

« Ça va nous rendre plus dépendants de l’étranger pour nos produits alimentaires. Ça va avoir un impact sur les gens les plus pauvres du Québec. Je ne comprends pas pourquoi nos dirigeants sont insensibles à cette situation », a ajouté Jacques Landry.

À l’étude

« Est-ce que les citoyens peuvent encore vous faire confiance ? », a lancé Félix Meisels, question à laquelle le maire Sylvain Juneau a aussitôt répondu par l’affirmative.

« On va prendre connaissance des documents et ensuite on va statuer. Il n’y a rien de décidé. C’est un projet qui est sur la table », a répété le maire.

Après une longue première période de questions, la majorité des citoyens ont quitté la salle.

Récemment, Vivre en Ville et le Conseil régional de l’environnement et d’autres organismes se sont inquiétés du risque que fait peser l’agrandissement du périmètre urbain sur les terres agricoles de Saint-Augustin-de-Desmaures.

En juin dernier, l’Union des producteurs agricoles de Québec–Jacques-Cartier s’alarmait déjà de la révision du plan d’urbanisme de la municipalité. Selon eux, il est possible de réaliser le développement résidentiel et industriel de la municipalité sans passer par la destruction des terres agricoles.