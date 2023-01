La pire inflation en 40 ans va laisser des traces

Les chiffres officiels confirment ce dont on se doutait déjà : l’inflation pour l’ensemble de 2022 est la plus élevée en 40 ans. La bonne nouvelle, c’est que le pire est derrière nous en matière de hausse de prix.

L’inflation a finalement atteint 6,8 % au Canada en 2022 et 6,7 % au Québec, révélait mardi Statistique Canada. Il faut remonter en 1982 pour trouver pire, à 10,9 %.

Les grands responsables de l’inflation, en 2022, ont été les prix de l’énergie, en hausse de 22,5 %. Même quand on les enlève du calcul, on obtient un taux de 5,7 % pour l’année.

La Banque du Canada vise à maintenir l'inflation dans une fourchette cible de 1 à 3 %. Au cours des 12 derniers mois, une seule des huit composantes de l’Indice des prix à la consommation (IPC) n’a pas dépassé les 3 %, soit les vêtements et chaussures (1,4 %).

Le coût du transport a par exemple bondi de 10,6 %, celui des aliments, de 8,9 %, et celui du logement, de 6,9 %.

À l’épicerie comme chez le concessionnaire, ces hausses s’accompagnent de nouveaux prix qui sont dorénavant la norme.

« Personne ne prévoit une inflation négative dans les prochains mois ou les prochaines années. Les prix qu’on observe en ce moment, c’est la nouvelle référence », fait valoir l’économiste principal de Desjardins Benoit Durocher.

Finir l’année à 2 %

Personne ne s’attend non plus à ce que l’inflation fracasse des records en 2023. Car à 6,8 % pour 2022, c’est déjà « super élevé », observe David Dupuis, chargé de cours au département d’économie de l’Université de Sherbrooke et ex-économiste de la Banque du Canada.

Cette année, les points de référence pour mesurer l’augmentation du coût de la vie seront les augmentations records de 2022.

« Avec le passage du temps, on va se comparer à des prix plus élevés, ce qui va faire baisser le taux d’inflation », explique Benoit Durocher.

Ainsi, si on commence 2023 avec une inflation « dans le coin de 6 % », dit-il, on devrait finir l’année « dans le coin de 2 % ».

Le mordant de la hausse de taux

Dans les mois qui viennent, ajoute David Dupuis, de l’Université de Sherbrooke, le plein effet des hausses de taux d’intérêt se fera aussi sentir.

« On le voit déjà avec un recul dans l’immobilier », dit-il.

La première hausse de taux de la Banque du Canada a eu lieu en mars dernier, et « on dit souvent que ça prend de 18 à 24 mois pour en ressentir tous les effets ».

Ce qui nous mène donc à l’automne 2023 pour constater « le vrai mordant » des hausses du taux directeur, qui est passé de 0,25 % à 4,25 % en 2022.

« L’impact va être majeur. Il y a une façon de voir ça où la Banque en a déjà trop fait », offre l’économiste.

Bref, le remède est administré et reste à voir s’il réussira à guérir le mal que représente une inflation élevée.

« On garde le doigt sur le pouls du patient, qui ne va pas si mal l’ensemble », illustre David Dupuis au sujet de l’économie canadienne.