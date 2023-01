Le message a été compris

Il y a une semaine, on sentait un vent de panique après la défaite de 4-0 des Canadiens contre le Kraken (une 8e en neuf matchs), mais au crédit des joueurs et de l’entraîneur, Martin St-Louis, l’hémorragie a été stoppée.

Ça devenait inquiétant et St-Louis était visiblement irrité par les contre-performances de ses joueurs. Perdre, c’est une chose, mais la façon de perdre en est une autre et c’était devenu inacceptable.

Pour la première fois depuis son arrivée à Montréal, St-Louis a été l’objet de critiques et on le trouvait même un peu trop positif dans les circonstances. Sans dépasser les bornes, St-Louis a démontré qu’il avait atteint sa limite de tolérance et les joueurs ont compris le message.

Le Tricolore a récolté deux victoires à ses trois derniers matchs, et même dans la défaite de 2-1 à Long Island, l’équipe a été compétitive.

Avec une équipe comme celle de St-Louis, amputée de quelques blessés en plus, les succès doivent inévitablement passer par le gardien de but. On doit reconnaître qu’en l’absence de Jake Allen, Samuel Montembeault a connu quatre départs de qualité consécutifs sans lesquels ça serait peut-être la débandade totale, aujourd’hui.

Comme un numéro un

On a vu ça en début de saison l’an dernier et ce fut une spirale sans fin. Heureusement, les joueurs se sont soudés la semaine dernière, mais surtout, Montembeault a réagi comme un vrai numéro un et c’est tout à son honneur. Quand ça va mal, ça devient décourageant lorsque le gardien ne fait pas les gros arrêts.

Une équipe fragile a besoin d’un gardien qui répare les erreurs et lui donne une chance de gagner. Le travail de Montembeault a été très important, et sans dire que l’équipe est sauvée, je crois qu’elle a franchi un pas très important dans son développement.

Il y aura toujours des moments difficiles pour n’importe quelle équipe et, à court terme du moins, on a trouvé des solutions pour renverser la vapeur. C’est une leçon qui va servir dans le futur.

Chance aux jeunes

Sans souhaiter du malheur à personne, les blessures enlèvent quelquefois une épine du pied à l’entraîneur. Le cas de Montembeault est un bel exemple. Il aurait mérité des départs consécutifs plus tôt dans la saison, mais St-Louis revenait toujours avec son vétéran, Allen.

On peut faire un parallèle avec le cas de Brendan Gallagher. Sans le dénigrer, son absence permet à St-Louis de donner plus de glace à des jeunes qui le méritent sans créer de malaise. Parfois, l’entraîneur se sent obligé de faire jouer ses vétérans.

Autre exemple. Les blessures à Joel Edmundson et Michael Matheson en début de saison ont obligé St-Louis à utiliser ses jeunes défenseurs davantage que prévu et l’effet fut positif.

Dans une saison comme celle-ci, je crois que c’est une bonne chose de donner plus de responsabilités aux jeunes qui le méritent. On a parfois de belles surprises.

Égoïsme positif

Je disais la semaine dernière que c’était une belle occasion d’être égoïste et Montembeault a non seulement aidé l’équipe, mais il s’est fait une faveur. Il a démontré à St-Louis qu’il peut jouer davantage, et en même temps, il ferme la porte à Cayden Primeau.

Ma mentalité a toujours été de ne pas donner de chance à un autre gardien de ravir mon poste et c’est ce que Montembeault a réussi, la semaine dernière. Imaginez s’il s’était planté et que Primeau avait joué les héros. Soudainement, on se serait retrouvé avec une controverse devant le filet et une source de distraction.

Montembeault a fermé la porte dans tous les sens du mot et il a gagné beaucoup de points. À lui de continuer.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Deux départs en deux jours

Photo d'archives, AFP

Avec deux excellentes performances en 24 heures, Samuel Montembeault a démontré à quel point cette obsession des entraîneurs de vouloir absolument utiliser deux gardiens en deux jours n’est pas justifiée, surtout lorsqu’il n’y a pas de voyagement après le premier match.

La soirée P.K. Subban

Photo Martin Chevalier

J’adore P.K. Subban, mais j’ai l’impression qu’on voulait autant récompenser le public que l’honorer avec sa soirée hommage. Je me demande pourquoi on a fait une telle soirée pour P.K. le lendemain de sa retraite, alors qu’on ne l’a pas encore fait pour Andrei Markov qui a joué 15 ans à Montréal. Je pourrais ajouter Chris Chelios et quelques autres anciens Canadiens à la liste des « oubliés ». J’aime les personnalités flamboyantes comme P.K., mais je me demande ce qu’on attend pour souligner la carrière de Markov.

Hommage à Mike Bossy

Photo d'archives, AFP

Les Canadiens et les Maple Leafs de Toronto savent faire les choses en grand pour des soirées hommage, mais ce n’est pas toujours le cas dans les petits marchés. J’ai trouvé que la soirée Mike Bossy était plutôt sobre à Long Island, compte tenu de sa brillante carrière. C’était sincère et chaleureux, mais sans plus.

Adieu Gino !

Photo d'archives

Le décès de Gino Odjick m’attriste énormément. J’ai joué une saison avec lui en 2001-2002 et il était mon voisin de vestiaire. Je l’ai adoré. Quel gars sympathique ! Il aimait fumer sa petite cigarette avec Michel Therrien et il me riait aux éclats en pleine face quand je lui disais qu’il avait une haleine de cendrier. Pierre Gervais m’avait offert de le changer de place et j’ai dit non. Toutes mes sympathies à la famille.