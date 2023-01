Les 50 ans du Michelangelo

Photo fournie par la famille Cortina

Le 13 janvier dernier, le Ristorante Michelangelo, de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, a célébré, sans tambour ni trompette, son 50e anniversaire. C’est en effet le 13 janvier 1973 que Nicola Cortina (photo), âgé de 25 ans, accueillait ses premiers clients dans un petit restaurant voisin de la station-service Irving. Dès le départ, le Romain d’origine a misé sur l’authenticité des recettes italiennes, une qualité exceptionnelle des ingrédients et sur un savoir-faire remarquable au chapitre de l’exécution et du service, et 50 ans plus tard la même recette est toujours appliquée. L’emplacement actuel (3111 chemin Saint-Louis) a été construit en 1993 en collaboration avec l’architecte Giovanni Maur et propose sous un même toit, outre la salle à manger, un lounge avec bar, des alcôves semi-privées, des salons privés, une grande salle pour des réceptions et une cave à vin unique au Canada. Bonne fête Michelangelo, une institution à Québec et au Québec.

En retard

Photo fournie par la famille

Permettez-moi de souhaiter, en retard, un joyeux 90e anniversaire de naissance à Jean-Guy Giguère de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome). Ce natif de Sainte-Aurélie en Beauce a travaillé fort au cours de sa vie. Il a entre autres passé 36 ans dans l’État du Maine (É.-U.) pour une compagnie qui ouvrait des routes et chemins de coupe de bois. Marié depuis 63 ans à Laurre-Anette Gilbert (photo), le couple file le parfait bonheur.

Clin d’œil

Photo fournie par la famille

Jean Claude Pouliot (photo), fondateur en 1975 de Mobilier Artistique de Bureau MAB (aujourd’hui EMBLEM), a célébré son 80e anniversaire de naissance en début d’année, soit précisément le 3 janvier. Bonne fête en retard.

Anniversaires

Photo fournie par Duclos et associés

Michel Duclos (photo) de Michel Duclos et associés, courtier immobilier agréé, qui œuvre dans l’immobilier commercial depuis plus de 45 ans et principalement dans la vente et location d’immeubles de bureaux, commerciaux et industriels ; recherches et négociations de baux pour l’utilisateur d’espaces (bureaux, commercial et industriel) ; gestion de projet de déplacement d’entreprises, 66 ans... Victor Lafrance, vice-président ressources humaines chez Immostar Inc, à Québec, 66 ans... Jean Turcotte, de chez Évaluation Jean Turcotte, 66 ans... Sylvie Testud, actrice française, 52 ans... Michelle

LaVaughn Robinson Obama, avocate américaine, épouse du 44e président des États-Unis d’Amérique Barack Obama, 59 ans... Jim Carrey, acteur d’origine canadienne, 61 ans... Bernard Fortin, comédien québécois, 66 ans... Françoise Hardy, chanteuse française, 79 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 17 janvier 2022 : Karim Ouellet (photo), 37 ans, auteur-compositeur-interprète né à Dakar, au Sénégal, et ayant grandi au Québec et à Québec, vraisemblablement décédé vers le 15 novembre, mais découvert sans vie le 17 janvier... 2020 : Maman Dion (Thérèse), 92 ans, mère de Céline Dion et de 13 autres enfants... 2019 : Dr Fernand Labrie, 81 ans, éminent chercheur et médecin de Québec et ancien directeur scientifique du Centre de recherche du CHUL... 2017 : Pascal Garray, 51 ans, dessinateur et scénariste belge qui dessinait les Schtroumpfs depuis 26 ans... 2016 : Mike Sharpe, 64 ans, lutteur professionnel canadien (Iron Mike)... 2015 : Maurice Dumas, 87 ans, député d’Argenteuil-Papineau (Bloc Québécois) de 1993 à 2000... 2015 : Donald Harron, 90 ans, acteur canadien... 2014 : Francine Lalonde (photo), 73 ans, ancienne députée bloquiste (1993-2011)... 2013 : James Hood, 70 ans, pionnier du Mouvement des droits civiques aux États-Unis... 2011 : Keith Davey, 84 ans, homme politique canadien, sénateur... 2010 : Erich Segal, 72 ans, romancier et scénariste américain... 2008 : Bobby Fischer, 64 ans, joueur d’échecs américain... 2008 : John McHale, 86 ans, premier président des Expos de Montréal... 2006 : Dr Pierre Grondin, 80 ans, le père de la cardiologie au Canada... 1947 : Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, 63 ans, cardinal archevêque de Québec.