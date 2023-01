L’homme qui vivait dans la simplicité

Gino Odjick était comme la plupart des bagarreurs qui foisonnaient dans la Ligue nationale de hockey à son époque. Féroce sur la patinoire quand il se portait à la défense de ses coéquipiers et doux comme une soie dans la vie. Et ce qu’il pouvait être drôle !

Il devenait votre ami pour la vie s’il vous trouvait authentique et que vous partagiez les mêmes valeurs.

Donald Audette n’a été son coéquipier qu’un an avec le Titan de Laval, mais l’amitié qui s’est forgée entre eux est devenue indéfectible.

Audette savait qu’Odjick n’était pas destiné à vivre vieux. Il n’était pas sans savoir qu’il pouvait mourir à tout moment. Il a toutefois subi un choc en apprenant la nouvelle dimanche.

Il a écrit sur sa page Facebook qu’il perdait son deuxième grand-frère, lui dont le frère Richard fait carrière en placements.

Algonquin et fier de l’être

À sa première saison junior, Odjick habitait en pension à côté de la résidence des Audette. Âgé de tout juste de 18 ans, il ne disait pas un mot plus haut que l’autre.

Le matin, il allait prendre le café et lire le journal chez les Audette.

« Il ne parlait pas au début, il était un peu gêné, se remémore Audette.

« Il faut dire aussi qu’il provenait d’une culture différente. »

Odjick était fier de ses racines algonquines. Il faisait figure de héros dans sa ville natale de Maniwaki et la réserve Kitigan Zibi Anishinabeg.

Lors de sa deuxième saison à Laval, Audette a pris le chemin de Rochester où se trouve le club-école des Sabres de Buffalo, dans la Ligue américaine.

Pêche et hockey l’été

L’été, les deux pouvaient se retrouver sur un lac à pêcher non loin de Maniwaki ou sur une patinoire, dans une ligue de hockey estivale, à Saint-Jérôme ou à Deux-Montagnes.

Puis, ce fut au tour de Gino d’accéder aux rangs professionnels. Son séjour dans les ligues mineures a été plus court que celui de son ami Donald.

Après seulement 17 matchs avec les Admirals de Milwaukee, qui faisaient alors partie de la Ligue internationale, il était rappelé par les Canucks de Vancouver, qui comptaient déjà dans leur formation des durs comme les Québécois Ron Stern et Sergio Momesso, Garth Butcher et Jim Agnew.

Pas de Rolex ni de Ferrari

L’année suivante, il devenait le protecteur attitré de Pavel Bure avec qui il s’est lié aussi d’une profonde amitié. Il a même prénommé l’un de ses fils du nom de famille de celui que l’on surnommait le Rocket russe.

Il est devenu l’idole des partisans des Canucks, mais sa popularité ne l’a pas changé pour autant.

« Gino était un exemple de simplicité et d’honnêteté, raconte Audette.

« Il n’avait pas besoin de vêtements griffés, d’une montre Rolex ni d’une Ferrari pour être heureux. Il avait des valeurs humaines. Il a toujours pris soin de ses enfants.

« Si tu priorisais des bonnes valeurs, tu étais de son bord. Sinon, tu ne l’étais pas. »

Odjick n’était effectivement pas une carte de mode. Il s’est déjà présenté sur un vol nolisé du Canadien vêtu d’un pantalon de Corduroy (velours velouté) de couleur beige, d’un veston sport tout ce qu’il y avait de plus élémentaire et d’un chandail à col roulé.

André Savard, qui était directeur général, n’en avait pas fait de cas.

Gino c’était Gino.

« Ce n’est pas qu’il n’avait pas les moyens, continue Audette.

« Mais il n’était pas le genre de gars qui allait s’acheter des suits à 500 $ ou plus dans le temps.

« Je ne sais pas comment il réagirait en voyant les prix que les joueurs d’aujourd’hui paient pour un habit. »

Pas un nono

Sur la glace, Odjick était plus qu’un batailleur aux yeux d’Audette.

« Il avait une job ingrate, reprend Audette.

« Quand son équipe dormait, il trouvait une façon de la réveiller. »

Audette termine en disant que beaucoup de gens mésestimaient les capacités intellectuelles d’Odjick.

« Mais ils les laissaient croire ce qu’ils voulaient, ajoute-t-il.

« Il ne tentait pas de dissuader ceux qui le voyaient comme un nono. Il faisait en sorte qu’ils continuent à penser ça. Mais ce n’était pas le cas.

« Je ne sais pas combien de temps il est allé à l’école. Il n’avait peut-être pas une grosse formation académique, mais il apprenait un tas de choses par lui-même. Il était renseigné. Il pouvait parler de politique et de bien d’autres choses. »

Salut Gino !

Dernières années difficiles

La médecine condamnait Gino Odjick lorsqu’il fut diagnostiqué d’amylose cardiaque en 2014. Ça devait être une affaire de quelques mois, mais un traitement expérimental alliant chimiothérapie et médication lui a permis de prolonger sa vie.

L’amylose est une maladie rare par laquelle une protéine anormale se dépose dans le cœur (source : Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa).

Le cœur devient plus rigide et ses parois plus épaisses que la normale. Le cœur ne se remplit plus correctement et n’éjecte plus assez de sang.

Les chances de survie d’Odjick n’en restaient pas moins fragiles malgré les traitements qu’il recevait. Les médicaments qu’il prenait l’avaient rendu bouffi.

Son entourage savait que son cœur pouvait flancher à tout moment.

L’irréparable est survenu alors qu’il se trouvait dans une clinique de Vancouver pour y subir des traitements aux jambes. Il avait parlé à sa sœur Dina peu avant de se rendre à son rendez-vous et tout semblait normal.

Inhumé à Maniwaki

Une première célébration de la vie se tiendra en sa mémoire à Vancouver suivie d’une deuxième dans l’intimité à Maniwaki, où il sera inhumé.

Comme plusieurs autres joueurs de son type, Odjick ne l’a pas eu facile après sa carrière dans le hockey.

Il a dû être traité pour des problèmes d’ordre physique et de santé mentale.

Ses amis, comme Donald Audette, l’ont soutenu jusqu’à la fin. Ils n’oublieront jamais l’homme de cœur qu’était Odjick.