Lightspeed: abolition de 300 postes de direction

Une réorganisation importante chez Lightspeed provoque l’abolition de 300 postes de direction, mais la plateforme de commerce montréalaise assure qu’elle continuera d’embaucher.

L’entreprise estime que ceci est une nouvelle étape dans la stratégie de l’entreprise qui vise à unifier l’ensemble des sociétés et produits acquis. De plus, cette nouvelle structure permettra à Lightspeed d’accroître son efficacité «après avoir absorbé les employés, les technologies et les processus provenant de ses dernières acquisitions».

«Nous avons accompli un travail exceptionnel pour atteindre notre objectif d'intégrer chaque marque et de lancer nos produits phares sur le marché», a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed, par communiqué.

La plateforme continuera toutefois de recruter pour des rôles de mise en marché et de développement afin de soutenir une croissance rentable.

«Le lancement de ces produits phares, combiné à notre nouvelle structure allégée, nous permettra d'être plus agiles et plus réactifs pour nos clients, tout en investissant dans des innovations qui alimenteront notre croissance à long terme», a ajouté M. Chauvet.

Lightspeed s’attend à ce que ses revenus pour le troisième trimestre se situent dans la fourchette qu’elle a établie danses ses prévisions. «La société estime que les mesures annoncées aujourd'hui entraîneront une charge de restructuration supplémentaire en espèces de 12 à 14 millions de dollars, principalement constituée d'indemnités de fin d'emploi, d'avantages sociaux et de coûts connexes», a-t-on précisé.

Rappelons que Québec avait été vivement critiqué après avoir investi 49 millions $ dans l’achat d’action de la société Lightspeed, sans toutefois en faire l’annonce.