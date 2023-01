Lisa Marie Presley sera honorée à Graceland

Emportée jeudi dernier par une crise cardiaque, Lisa Marie Presley sera honorée lors d’un service commémoratif public à Graceland au Tennessee.

Les responsables de Graceland organisent une céromonie pour la fille du King, à l’extérieur du manoir devenu un sanctuaire pour les fans d'Elvis décédé en 1977.

Le service rendant hommage à l’autrice-compositrice-interprète décédée à 54 ans se déroulera le dimanche 22 janvier à 9h.

«Plutôt que des fleurs, la famille encourage tous ceux qui souhaitent envoyer quelque chose à le faire sous la forme d'un don à la Elvis Presley Charitable Foundation», informent les responsables de Graceland.

De plus, un représentant de la famille a fait savoir que les enfants de Lisa Marie, Riley, Harper et Finley, et sa mère Priscilla Presley, étaient reconnaissants envers le soutien du public et des admirateurs, leurs vœux et leurs «effusions d’amour».

Lisa Marie Presley reposera au Meditation Garden de Graceland où elle sera enterrée aux côtés de son fils Benjamin, qui s’est suicidé en 2020.