Madonna repart la machine: voici 6 choses à savoir

Madonna a annoncé mardi une tournée nord-américaine et européenne baptisée The Celebration Tour. Ce spectacle, qui sera composé de ses plus grands succès des 40 dernières années, sera présenté au Centre Bell de Montréal le 19 août prochain. En attendant le début de sa tournée, voici 6 choses à savoir sur la Madone.

Photo d'archives, WENN.com (Ivan Nikolov)

La diva a fait l’annonce de sa tournée dans une étrange vidéo

Madonna a annoncé sa tournée dans une étrange vidéo publiée sur son compte Instagram délesté de toutes ses photos, mardi. On y voit la chanteuse attablée avec des célébrités – dont Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob the Drag Queen et Amy Schumer – jouant une partie de «Vérité ou conséquence» un peu osée (un clin d’œil à son film de 1990 Truth or Dare). C’est l’humoriste Amy Schumer qui défie Madonna de faire une tournée avec ses succès des 40 dernières années. La diva annonce alors The Celebration Tour à ses 18,6 millions d’abonnés.

Son dernier passage au Canada remonte à 8 ans

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le dernier passage de la reine de la pop au Canada remonte à septembre 2015. Elle avait performé au Centre Bell à Montréal et au Centre Vidéotron à Québec, trois ans après avoir enflammé les plaines d’Abraham en septembre 2012. Produit par Live Nation, The Celebration Tour démarrera sa portion Amérique du Nord le 15 juillet à Vancouver. Madonna sera de passage à Toronto le 13 août et à Montréal le 19 août prochain. Sa tournée la mènera ensuite en Europe en octobre.

Bob the Drag Queen assurera la première partie de tous ses concerts

Photo WENN.com, Nicky Nelson

Pour ce nouveau tour de piste, la Material Girl prendra la route en compagnie d’une invitée bien spéciale : Bob the Drag Queen. L’humoriste – et grande gagnante de la huitième édition de RuPaul’s Drag Race – sera chargée de réchauffer la foule avant chacune des prestations de Madonna à travers la planète.

Elle a cumulé 4 décennies de succès

Photo courtoisie

La Madone n’aura pas de difficulté à trouver des succès pour composer ce spectacle relatant ses quarante riches années en musique. On peut s’attendre à entendre des pièces ultra-populaires comme Like a Virgin, Papa Don’t Preach, Material Girl, Into the Groove, Express Yourself, Open Your Heart, La Isla Bonita, Like a Prayer, Holiday, Vogue, Secret, Music et Hung Up.

Madonna en chiffres

Chanteuse, danseuse, actrice, productrice et femme d’affaires, Madonna se retrouve en 2e position des chanteuses les plus riches de la planète du magazine Forbes pour 2022, après Rihanna. Sa fortune est estimée à 575 millions $. Elle figure dans le Livre Guinness des records comme la chanteuse ayant vendu le plus de disques avec 335 millions de ventes. La Ciccone a accumulé 12 numéros 1 sur le Billboard Hot 100 et 38 succès dans le top 10. Elle a obtenu plus de 220 récompenses. La légende veut qu’elle soit arrivée à New York en 1978 avec seulement 35 $ en poche. La Grosse Pomme, où la carrière de Madonna a pris son envol, sera d’ailleurs honorée dans cette tournée.

Elle a lancé plusieurs modes

Photo d'archives

Madonna reprendra-t-elle ses looks iconiques des 40 dernières années sur scène? On espère la voir dans son corset surmonté de cônes créé par Jean-Paul Gaultier, ses colliers de perles et ses gants troués du film Recherche Susan désespérément, sa robe en satin rose de la vidéo Material Girl, son tutu blanc de Like A Virgin, sa robe rouge à La Isla Bonita, son look Marilyn, ses patins à roulettes de Hung Up et son fameux costume de Vogue.

Les billets pour The Celebration Tour de Madonna seront mis en vente ce vendredi 20 janvier à 10 h

– Avec Bruno Lapointe