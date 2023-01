Océanic de Rimouski: «J’aime notre équipe» -Serge Beausoleil

RIMOUSKI - Quand on lui demande s’il a été tenté de tenir un entraînement punitif à la suite des deux contreperformances des siens à domicile le week-end dernier, l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, répond que ce n’est pas ce dont ses joueurs avaient besoin.

« J’aime notre équipe. Les gars sont réceptifs. Nous avons tenu un entraînement très intense lundi axé sur la protection de rondelle et l’échec avant. Les gars ont travaillé très fort. S’ils avaient mis la moitié de cette ardeur dans les matchs de la fin de semaine, les choses auraient été différentes. Nous nous sommes rendu compte que les gars étaient encore affectés par les adaptations dues aux mouvements de personnel. Ils avaient besoin de se calmer et de voir où ils sont. Notre rôle, c’est de leur rappeler c’est quoi leur identité. Une équipe de hockey, ce n’est pas de l’instantané. Ce sont 25 jeunes ensembles qui sont en mouvance tout le temps », a expliqué le pilote d’expérience.

Le piège de vouloir remplacer Brunet

Serge Beausoleil estime que certains de ses défenseurs sont tombés dans le piège de vouloir remplacer Frédéric Brunet. « Nous avions trois solides paires de défenseurs. Avec le départ de Brunet, certains jouent plus de minutes. On ne veut pas avoir six Brunet. On veut que les gars jouent selon leur identité. J’ai bien aimé comment les gars ont travaillé cette semaine à l’entraînement ».

Les Sags s’amènent à Rimouski

L’Océanic reçoit les Saguenéens de Chicoutimi mercredi soir. Les Sags voudront assurément se racheter après avoir reçu une leçon de hockey de l’Océanc le 3 janvier dernier dans un revers de 6-1.

« Yannick Jean est dans la Ligue depuis très longtemps. Ses équipes sont toujours bien préparées. Il s’est rendu compte qu’il avait affaibli sa défensive en laissant aller Gaudet. Il est allé chercher des gars comme Rodinski et Usereau. Massé est toujours dangereux. C’est un défi de taille pour nous afin de retrouver notre identité », a commenté Serge Beausoleil.

Quatre blessés

L’Océanic sera privé des services de Jacob Mathieu, Maël St-Denis, Spencer Gill et Mathys Laurent. Les deux premiers seront absents plusieurs semaines. Gill ratera quelques semaines tandis que Laurent sera à l’écart pour 7 à 10 jours.

Jan Sprynar avait un chandail bleu poudre pour le protéger des contacts mardi à l’entraînement. « C’était intense lundi. C’est seulement une mesure préventive. Rien de grave », a expliqué son entraîneur.

C’est Patrik Hamrla qui sera l’homme de confiance de l’Océanic devant le filet.