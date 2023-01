Pierre Poilievre retombe sur terre

Le chef conservateur a mis un certain temps à saisir l’ampleur du problème.

Il lévitait. Il y a de quoi.

Pierre Poilievre a passé des mois à remplir des salles, être ovationné comme un messie politique, faire rire et pleurer. Il a vu les nouveaux convertis faire la file pendant des heures pour avoir la simple chance de lui serrer la main.

C’est ainsi qu’il a pulvérisé la concurrence, pour être magistralement couronné chef du Parti conservateur.

On le comprend donc d’avoir faussement cru avoir trouvé la recette magique.

Avec la nouvelle année, Pierre Poilievre semble revenu sur terre. L’heure est aux ajustements.

Abrasif

Depuis qu’il a été élu chef, Pierre Poilievre ne fait que répéter la recette qui plaît à ses militants les plus radicaux. Résultat : 54 % des Canadiens ont une opinion défavorable de lui. Ça monte à 63 % au Québec.

Pire, il en beurre tellement épais, que ça devient risible. Le Canada, pays brisé ? Allez voir Haïti ! Trudeau seul responsable de l’inflation ? Et la guerre en Ukraine, la zéro-COVID en Chine ?

Comme on dit, trop, c’est comme pas assez.

Sortir de sa bulle

Pierre Poilievre ne peut plus seulement prêcher aux convertis. Il doit sortir de sa zone de confort.

C’est le pari de cette tournée québécoise. Des rencontres avec des groupes communautaires, des chambres de commerce, et il revient à un jeu de base. Il n’a pas le choix.

Il cite les problèmes de la mère monoparentale face à l’inflation et la crise du logement, fait miroiter une économie verte alimentée par nos minéraux critiques. Et pour que le « travail soit plus payant », il propose une réforme des impôts.

Tout pour faire oublier son appui passé aux camionneurs et son flirt désastreux avec les cryptomonnaies.

En temps et lieu, attirer un ou deux gros noms s’imposera aussi.