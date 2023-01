Santé mentale: les demandes pour des consultations ont doublé au Bas-Saint-Laurent

Avec le nombre de demande en santé mentale qui a doublé au cours des dernières années dans le Bas-Saint-Laurent, le Centre intégré de santé et de Services sociaux (CISSS) de la région se sont vus forcés de déployer de nouvelles ressources sur le terrain.

Selon des données obtenues par TVA Nouvelles, le nombre de personnes en attente d'un premier service en psychologie a diminué entre le début et la fin de l'année 2022. Il est passé 149 adultes en attente en janvier 2022 à 132 personnes en décembre 2022. Le délai d'attente est maintenant de 91 jours en moyenne.

Pour la psychiatrie, le nombre de patients adultes en attente est passé de 427 à 376 entre le début et la fin de 2022. Le délai moyen d'attente, lui, est passé de 93 jours au début de la dernière année à 113 jours en fin d'année dans l'ouest du Bas-St-Laurent. Pour le secteur Est, le délai est passé de 120 jours à 152 jours.

Le CISSS du Bas-St-Laurent a mis en place des mécanismes pour faire des suivis auprès des personnes en attente.

«Il faut savoir que les personnes en attente ont tous rencontré quelqu'un. Donc, on a pu faire une évaluation initiale. On a pu prioriser aussi. À la minute où quelqu'un est en attente et sa situation se dégrade, il y a toujours moyen de rappeler pour qu'on puisse faire une réévaluation et qu'on puisse s'assurer de donner le service si nécessaire », a expliqué Claudie Deschênes qui est directrice des programmes en santé mentale et dépendances au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Plus de personnes ont donc pu être vues par des professionnels. Des services à court terme ont aussi été déployés, ce qui permet de voir plus rapidement des gens qui souhaitent consulter en santé mentale.

«Il y a de nouvelles ressources sur chacun des territoires MRC. On a été capable de bonifier nos équipes. C'est à géométrie variable tout dépendant du volume de demandes. On a été aussi en capacité de pouvoir s'assurer d'une réponse régionale. Donc, des fois, on s'aide entre territoires MRC pour s'assurer justement de la meilleure flexibilité et de la meilleure fluidité pour la réponse aux besoins», a ajouté Mme Deschênes.

Les personnes qui en ressentent le besoin peuvent obtenir du soutien immédiat en consultant Info-Social au 811 option 2.