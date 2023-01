Tournée «Celebration»: juste des succès, une première pour Madonna

Pour la première fois de sa carrière, Madonna ne chantera que les grands succès de son riche répertoire dans son nouveau spectacle de la tournée Celebration.

Like a Virgin, Like a Prayer, Holiday, Express Yourself... Pensez à un classique de la madone et il y a de bonnes chances que vous l’entendiez si vous avez l’occasion (et les fonds nécessaires) de vous acheter un billet.

La décision de la vedette de 64 ans d’opter pour une production greatest hits étonne, puisqu’elle est reconnue pour préférer mettre de l’avant ses nouvelles chansons en concert.

Jusqu’à maintenant, seul le spectacle de la tournée Re-Invention, en 2004, avait été majoritairement bâti avec des chansons qui ont fréquenté les hauteurs des palmarès.

Ses admirateurs espèrent pourtant une soirée dédiée uniquement à ses succès depuis longtemps. En 2012, lors de sa première performance à Québec, sur les plaines d’Abraham, plusieurs des 72 000 spectateurs étaient d’ailleurs restés sur leur faim parce qu’ils n’avaient pas entendu plusieurs titres considérés comme des incontournables de son répertoire.

Madonna a longtemps résisté, mais elle semble avoir finalement flanché. «Je suis excitée d’explorer autant de chansons que possible, en espérant offrir à mes fans le concert qu’ils attendaient», a-t-elle déclaré, dans un communiqué de presse expédié aux médias du monde entier.