Ukraine: un influent conseiller de Zelensky démissionne après ses propos sur la frappe à Dnipro

Le conseiller ukrainien Oleksiy Arestovych a quitté ses fonctions après avoir provoqué une colère généralisée au sein de l’administration de Volodymyr Zelensky lorsqu'il a suggéré qu'un missile russe qui avait tué des dizaines de civils avait été abattu par l'Ukraine.

• À lire aussi: Les secours ukrainiens cessent les recherches à Dnipro

• À lire aussi: Ukraine: le bilan du bombardement de Dnipro grimpe à 40 morts, le Kremlin nie en être responsable

• À lire aussi: Ukraine: l’OTAN annonce davantage d’armes lourdes, carnage à Dnipro

Sur une chaîne YouTube sur laquelle il apparaît fréquemment, Arestovych a commenté l’événement quelques heures après l'attaque de Dnipro, annonçant alors que la roquette russe avait explosé seulement après avoir été abattue par les forces de défense aérienne ukrainiennes.

Capture d'écran source page Facebook Oleksiy Arestovych / Олексій Арестович

«La fusée a été abattue, elle est tombée sur l'allée, elle a explosé en tombant», a-t-il affirmé lors d’un entretien sur la chaîne YouTube «Feigin Live».

AFP

Plus de 40 personnes ont été tuées et 39 sont portées disparues suivant la frappe d’un missile balistique antinavire russe X-22 sur un immeuble de la ville de Dnipro, au centre-sud du pays.

Des centaines de membres ukrainiens de la société civile et des personnalités publiques de premier plan ont écrit en choeur sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi, exigeant que l'administration présidentielle limoge Arestovych pour avoir fait des déclarations non vérifiées.

AFP

Ils ont d'ailleurs mentionné que ces commentaires avaient aidé la propagande russe, qui présente fréquemment les attaques comme étant la faute des forces armées ukrainiennes.

AFP

Par la suite, les forces de défense aérienne ukrainiennes ont avancé dans un communiqué qu'elles ne disposaient pas actuellement des capacités technologiques nécessaires pour détecter ou abattre des missiles balistiques.

Arestovych a refusé de s'excuser pendant deux jours, attribuant la faute à la fatigue et déclarant que c'était «une théorie» avancée par un ami qui se trouvait près de la scène.

Puis, Arestovych a publié mardi une photo de sa lettre de démission sur Facebook, expliquant qu'il s'agissait «d'un exemple de comportement civilisé» à la lumière de son «erreur fondamentale». Un porte-parole de Zelensky a confirmé que la démission avait été acceptée.

Un homme suivi et surveillé

Oleksiy Arestovych, un ancien acteur, journaliste et homme politique, a été nommé conseiller indépendant et non membre du personnel de l'administration présidentielle en 2020.

Au cours des premières semaines de l'invasion russe, Arestovych était l'une des personnalités et des sources d'information les plus surveillées en Ukraine. Il produisait à l’époque du contenu optimiste sur le web pour réconforter une société ukrainienne alors en détresse.

Avec le temps, cependant, sa popularité et sa crédibilité avaient décliné dans l’opinion publique. Beaucoup moins de gens voulaient entendre et ont cru ses prédictions. Il avait même faussement affirmé en début de guerre que celle-ci ne durerait que 2 à 3 semaines, fâchant ses détracteurs.

AFP

Le bureau présidentiel de Zelensky est toujours resté prudent par rapport à Arestovych, se distanciant fréquemment de lui, mais reconnaissant également son auditoire et ses «admirateurs».

En août, le conseiller en chef, Mykhailo Podalyak, a déclaré qu'il ne faisait pas partie du personnel parce qu’«il parle tellement que nous en avons fait un conseiller pour l'ensemble du bureau».