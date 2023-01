Une importante tournée pour Pierre Poilievre

La grande séduction québécoise est entamée pour le nouveau chef conservateur, Pierre Poilievre. Depuis quelques jours, il sillonne les routes du Québec pour rencontrer hommes et femmes d’affaires et différents organismes communautaires. Son défi est de taille: démontrer que les conservateurs sous son leadership sont une option à considérer pour contrer les libéraux et un substitut raisonnable au Bloc Québécois.

La tâche n’est pas facile, c’est au Québec où le dynamique chef récolte le plus d’opinions défavorables. Il faut dire qu’au Québec, on n’aime pas la chicane, le pointage de doigt et la politique de la terre brûlée, et c’est pas mal à cela qu’a carburé M. Poilievre durant la campagne à la direction du PCC.

Maintenant, il lui faudra mettre la pâte à dents dans le tube comme le dit si bien l’expression. Il devra démontrer qu’il est en mesure de faire plus que critiquer les libéraux qui ont arrosé tous les Canadiens de chèques depuis la pandémie. Que propose-t-il? Quelles seront ses priorités? Comment défendra-t-il la spécificité du Québec? On ne le sait pas encore.

Nous avons cependant compris que les relations entre le nouveau chef et le premier ministre du Québec sont froides. Ses prédécesseurs, tant Andrew Sheer qu’Erin O’toole avaient rencontré le premier ministre rapidement après leurs élections à la tête du PCC. Comment se fait-il que cette tournée ne s’arrête pas au bureau du premier ministre Legault? Poser la question c’est y répondre.

Le temps des salles pleines et des discours populistes pour mousser sa candidature est révolu. Ayant raté l’occasion de faire une première bonne impression auprès des Québécois, M. Poilievre devra redoubler d’efforts pour séduire un électorat qui le regarde avec scepticisme. Que pense Pierre Poilievre du Québec et des Québécois? C’est à ça qu’il devra répondre parce que nous sommes tout sauf une province comme une autre.