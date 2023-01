Une nouvelle bande pour Astérix

PARIS – Qu’ont en commun Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Pierre Richard, Philippe Katerine et la chanteuse Angèle? Ces grandes vedettes du cinéma français et de la musique européenne font toutes partie de la distribution du nouveau film Astérix, qui débarque sur nos écrans dans deux semaines.

Photo fournies par Sphère Films

Premier film Astérix en prises de vue réelles à sortir au cinéma depuis Au service de Sa Majesté, en 2012, Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu prendra l’affiche au Québec le même jour qu’en France, soit le 1er février. C’est l’acteur et réalisateur Guillaume Canet (Les petits mouchoirs) qui se glisse cette fois-ci dans la peau du célèbre petit Gaulois blond, en plus d’avoir réalisé le film. Son bon ami Gilles Lellouche succède quant à lui à Gérard Depardieu en enfilant le costume d’Obélix.

Scénarisé par Canet, Julien Hervé et Philippe Mechelen, L’Empire du Milieu n’est pas une adaptation d’un album de la bande dessinée créée par René Goscinny et Albert Uderzo. Le nouveau film relate les aventures d’Astérix et Obélix, alors que les deux valeureux Gaulois entreprennent un périple en Chine pour aider une princesse à libérer son pays.

Rencontré mardi après-midi dans le cadre des Rendez-vous d’Unifrance, à Paris, Guillaume Canet n’a pas caché qu'il ressentait une énorme pression à quelques jours de la sortie du film. C’est qu’en France, L’Empire du Milieu est attendu comme un sauveur par le milieu du cinéma français, dans un contexte où les films de l’Hexagone peinent à attirer les foules depuis la reprise postpandémique.

Photo fournies par Sphère Films

«Il y a une pression déjà parce qu’avec un tel budget [environ 93M$], le film doit fonctionner [au box-office], a confié l’acteur et réalisateur.

«Mais il y a aussi une pression supplémentaire de toute l’industrie. Parce qu’après cette pandémie, même si le cinéma commence à repartir un peu, ça reste quand même fragile pour les films français. Un gros film français comme Astérix pourrait servir de moteur pour les autres productions qui vont suivre.»

Photo fournies par Sphère Films

Rafraîchir la franchise

Comme c’était le cas dans les films précédents, ce cinquième Astérix en prises de vue réelles réunit une pléiade de vedettes et d'apparitions éclairs surprenantes. Guillaume Canet a confié le rôle de Cléopâtre à sa compagne, Marion Cotillard. Vincent Cassel endosse le costume de Jules César, tandis que Pierre Richard incarne le druide Panoramix.

Photo fournies par Sphère Films

«Il y avait une envie de notre part de rafraîchir la franchise et de changer les acteurs», a indiqué Canet.

Plusieurs apparitions inattendues sont aussi au programme, dont celle de la chanteuse belge Angèle (en Falbala) et du célèbre footballeur Zlatan Ibrahimovic (le redoutable guerrier Antivirus).

Photo fournies par Sphère Films

«J’avais très envie d’avoir des grandes stars dans le film parce que c’est un peu une marque de fabrique des Astérix, admet Canet. Par contre, je voulais vraiment qu’ils aient un vrai personnage et des vraies scènes à jouer. Je ne voulais pas que ça soit gratuit.»