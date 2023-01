ROY LAROCHELLE, Thérèse



À sa résidence, le 6 janvier 2023, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédée madame Thérèse Larochelle épouse de feu Raymond Roy. Elle était la fille de feu Jean Larochelle et de feu Marie-Rose Gagné. Elle demeurait à Buckland.La famille recevra les condoléances auà compter de 11h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Mario Nicol), Diane (Léopold Brochu), feu Claude, Chantal (Sébastien Fortin); ses petits-enfants : Sébastien (Jessica), Majorie (Brandon), David (Cindy), Maxime, Laurie (Antoine), Jonathan (Océane); ses arrière-petits-enfants : Ashley, Paige, Jade, Annabelle, Océane qu'elles chérissaient de tout son cœur. Elle était la sœur de : Mariette, feu Bertrand, feu Gérard et feu Donald (Micheline Audet). De la famille Roy, elle était la belle-sœur de : feu Adrienne (feu Lennix Vaillancourt), feu Maurice (feu Liliane Carrier), feu Irène, feu Robert (Linda Béchard), Carmelle (feu Aurèle Fournier), Gilberte (feu Robert Leblanc), Yvette, Nicole (feu Jean-Pierre Morel) et feu Micheline. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à Rodolphe Larochelle, André Morissette et François Mercier pour l'aide apportée à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la