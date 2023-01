[BALADO] «La Zone payante»: Patrick Mahomes et les favoris entrent dans la danse

Ce qui est souvent le meilleur week-end de l’année dans la NFL est à nos portes. Après la purge nécessaire de la première ronde, place au deuxième tour des séries avec les gros canons qui débarquent dans le grand tournoi. Il n’y a plus que huit équipes toujours en lice pour le trophée Vince-Lombardi. La Zone payante est fin prête! Et vous?

Tandis que les Joe Burrow, Josh Allen, Trevor Lawrence, Brock Purdy, Dak Prescott et autres étaient impliqués dans des batailles de tous les instants la fin de semaine dernière, d’autres ténors se joignent à la fête.

Samedi, Patrick Mahomes et les Chiefs seront en action face aux Jaguars. Les Chiefs sont semés favoris dans la conférence américaine. Dans l’association nationale, c’est aussi l’entrée des favoris, les Eagles menés par Jalen Hurts, face aux Giants, samedi soir.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Dimanche, le match tant attendu entre les Bengals et les Bills, annulé dans des circonstances dramatiques à la semaine 17, reprend l’affiche. Que d’émotions en perspective!

Ce sont les Cowboys et les 49ers, qui ont livré les performances les plus dominantes la semaine dernière, qui viendront clore le bal dimanche soir. Difficile de demander mieux comme menu et, évidemment, vos analystes de La Zone payante mettent la table dans cet épisode.

Qui dit séries dit aussi élimination de quelques équipes. C’est aussi l’heure, dans cet épisode, du post-mortem pour certains clubs comme les Chargers, Vikings, Dolphins et Ravens.

Nos fidèles auditeurs vibrent au rythme des séries et leurs questions sont nombreuses. La Zone se charge d’amener les réponses!

Bonne écoute, et n’hésitez pas à parler de La Zone payante autour de vous.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.