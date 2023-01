BMO peut acquérir Bank of the West pour plus de 16 milliards $

BMO Groupe financier peut finalement aller de l’avant avec l’acquisition de Bank of the West, un réseau bancaire appartenant au géant français BNP Paribas qui est présent dans 32 États américains.

La transaction, évaluée à plus de 16 milliards $, a reçu l’aval des autorités réglementaires plus d’un an après avoir été annoncée, en décembre 2021. La transaction doit maintenant être conclue d’ici le 1er février, tandis que l’intégration des activités de Bank of the West se fera peu à peu jusqu’en septembre prochain.

Ce faisant, la Banque de Montréal met la main sur le portefeuille de 1,8 million de clients que cumule Bank of the West, ainsi que sur les 9300 employés de l’entreprise. Plus de 1000 succursales et 42 000 guichets automatiques s’ajouteront aussi au réseau américain de BMO.

«Après la conclusion et jusqu'à la conversion des systèmes des banques combinées, prévue début septembre 2023, les clients continueront de recevoir des services dans leurs succursales, sites Web et applications mobiles respectifs de Bank of the West et de BMO», a précisé BMO.