Anniversaires

Photo d’archives

Denise Bombardier (photo), ma collègue du Journal de Québec depuis 2014, a toute une carrière. Chroniqueuse, romancière, essayiste, productrice et animatrice de télévision à Radio-Canada pendant près de 30 ans, elle a écrit 19 livres, dont Une vie sans peur et sans regret, paru en 2018, et a été faite Chevalier et Officier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre national du Québec et Membre de l’Ordre du Canada. Bonne fête, Madame B... Fernand Labrecque, propriétaire du salon de coiffure Jean-Claude au Carrefour Les Saules, à Québec, 71 ans... Brian Gionta, joueur de hockey américain de la LNH (15 saisons dans la LNH), 44 ans... Maxime Bernier, ex-député de Beauce, fondateur et actuel chef du Parti populaire du Canada, 60 ans... Mark Messier, joueur de la LNH de 1979 à 2004, 62 ans... Kevin Costner, acteur américain, 68 ans... Richard Ouellet, maire de St-Simon-de-Rimouski de 1977 à 2001, 89 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 18 janvier 2022 : Yvette Mimieux (photo), 80 ans, actrice américaine qui a joué, au cours des années soixante, dans une quinzaine de films, parmi lesquels Lumière sur la piazza (1962), aux côtés d’Olivia de Havilland, ou encore dans Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse (1962), avant de se tourner dans les années soixante-dix vers la télévision... 2021 : Jean-Pierre Bacri, 69 ans, acteur français qui a marqué le cinéma français par ses nombreux personnages de râleurs désabusés et attachants, mais aussi par les scénarios qu’il a écrits avec son éternelle complice, Agnès Jaoui... 2020 : Roger Nicolet, 88 ans, ingénieur et politicien québécois ayant présidé plusieurs commissions d’enquête... 2019 : Gilles Paquet, 82 ans, économiste et professeur émérite à l’Université d’Ottawa... 2018 : Martine Époque, 75 ans, professeure de danse et chorégraphe canadienne... 2017 : Guy Royer, 70 ans, ex-DG de la Fondation du Grand Chemin et de chez Desjardins Sécurité financière... 2016 : Pierre Desruisseaux, écrivain et poète québécois... 2016 : Glenn Frey, 67 ans, chanteur et membre fondateur du groupe The Eagles... 2011 : Marcel Marlier, 80 ans, illustrateur belge (Martine)... 2010 : Kate McGarrigle, 63 ans, auteure-compositrice et interprète... 2000 : Pierre Labelle, 58 ans, humoriste, comédien et chanteur.

La 8 au coin !

Photo fournie par des amis

Roland Crête (photo) est né le 18 janvier 1923 à Morisset-Station, petit village situé à proximité de la localité Quatre-Chemins et du village Saint-Benjamin en Beauce. Cet excellent joueur de billard a 100 ans aujourd’hui et je suis persuadé que pas mal tous les résidents du Sélection retraite St-Augustin de la rue de l’Hêtrière, à Saint-Augustin-de-Desmaures, où il habite, lui témoigneront aujourd’hui tout leur amour à l’occasion de son centenaire.

101 projets

La Fondation Monique-Fitz-Back m’annonce que 101 projets scolaires seront soutenus dans son programme d’aide financière pour l’année 2022-23 avec un montant de plus de 100 000 $. Répartis à travers les 17 régions administratives de la province, ces projets impliqueront directement 20 402 jeunes, de la petite enfance jusqu’au cégep, incluant la formation aux adultes. Tous les projets retenus peuvent être consultés sur fondationmf.ca/nos-actions/projets-soutenus en choisissant les filtres souhaités : par région, par année, par niveau, par volet. Dans la région de la Capitale-Nationale, 15 projets seront réalisés dans les 4 volets : Changements climatiques, Vivre-Ensemble, Gestion des matières résiduelles/RECYC-QUÉBEC et Soutien à l’éducation en plein air. Sur la photo, le Projet 2021-2022 – volet Changements climatiques : Soin à sa cour nourricière de l’école primaire de la Passerelle – Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSPS).