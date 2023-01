Brady Tkachuk sauve les Sénateurs

Brady Tkachuk connaissait déjà un bon match, mais l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa a atteint un niveau supérieur en touchant la cible en prolongation dans un gain de 5 à 4 sur les Penguins de Pittsburgh, mercredi soir, au Centre Canadian Tire.

Le capitaine a mis fin à la rencontre après seulement 25 secondes en temps supplémentaire. Il avait aussi amassé trois mentions d’aide auparavant.

Il faut dire que les favoris locaux, qui tentaient de retrouver le chemin de la victoire après deux défaites consécutives, ont eu chaud. Casey DeSmith a fait ce qu’il a pu devant la cage des «Pens», mais les 40 tirs qu’il a reçus ont été trop nombreux.

DeSmith a été laissé à lui-même plus d’une fois. Les Sénateurs ont obtenu neuf jeux de puissance et ont inscrit leurs quatre buts en temps régulier sur l’attaque massive. Alex DeBrincat, Tim Stutzle, Drake Batherson et Shane Pinto ont touché la cible.

Comme Tkachuk l’avait fait avant lui, Stutzle a réalisé une deuxième saison de 20 buts consécutive avant l’âge de 22 ans. L’Allemand s’est inscrit au pointage de belle façon en prenant Sidney Crosby de vitesse avant de battre DeSmith d’un bon lancer.

Les Penguins s’en tirent plutôt bien puisqu’ils n’ont dirigé que 19 rondelles vers Cam Talbot, qui a paru faible par moments. Crosby et Evgeni Malkin ont notamment terminé avec trois points chacun.

À son retour au jeu après 38 matchs d’absence, l’attaquant des «Sens» Josh Norris n’a pas amassé de point malgré 19 min 14 s sur la patinoire.

Pas de victoire pour Dufour

À New York, l’attaquant québécois William Dufour effectuait ses débuts avec les Islanders, mais ceux-ci ont plié l’échine devant les puissants Bruins de Boston par la marque de 4 à 1.

Zach Parisé a été l’unique buteur de la formation locale. Dufour, quant à lui, n’a été utilisé que pendant 6 min 48 s par l’entraîneur-chef Lane Lambert, malgré sa présence au sein du premier trio en début de rencontre. Le joueur de 20 ans a terminé le match avec un différentiel de -2.

Les visiteurs ont pris les choses en main au deuxième tiers. Charlie McAvoy a laissé partir un boulet de canon qui a eu raison du gardien Semyon Varlamov. Il s’agissait du premier but de l’Américain depuis le 23 novembre dernier.

Derek Forbort a placé les Bruins devant à mi-chemin dans la période. Varlamov n’a arrêté qu’en partie le lancer de Pavel Zacha et le défenseur n’a eu qu’à pousser la rondelle libre dans le filet.

Brad Marchand a marqué en avantage numérique en début de troisième vingt sur un magnifique jeu tic-tac-toe amorcé par David Pastrnak et McAvoy, puis Trent Frederic a ajouté un 10e but cette saison.