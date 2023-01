Ça suffit, les faussetés sur le tramway

Très présents sur les réseaux sociaux et à la radio, les opposants notoires au tramway laissent souvent entendre que le projet, fait sur « une napkin », est illégal, bâclé et que les citoyens n’ont pas été consultés. Or, la Cour supérieure vient de leur clouer le bec. Ça fait du bien.

La décision du juge Clément Samson, qui a rejeté la requête de Québec mérite mieux sur toute la ligne, s’avère franchement intéressante et rassurante pour les citoyens.

Une partie extérieure, indépendante et hautement qualifiée vient ainsi, s’appuyant sur les faits, confirmer que le travail ayant mené à la réalisation du tramway a été bien fait dans l’ensemble, et respecte les règles en vigueur.

Pour avoir suivi ce projet depuis le début – lequel n’est pas parfait mais qui améliorera beaucoup les déplacements et le développement de la région de Québec –, je l’ai critiqué et souvent défendu.

Écouter les réponses

Cela ne m’a pas empêchée, évidemment, de poser une foule de questions essentielles et légitimes, bien au contraire. Mais les réponses m’ont amenée à considérer non seulement les aspects négatifs, mais aussi les positifs, beaucoup plus nombreux pour le bien commun.

C’est précisément la démarche que commande le travail d’analyse journalistique et de chroniqueur.

Un peu de la même manière, les citoyens se posent des questions sur un projet d’une telle envergure. Ils doivent aussi être écoutés, ce qui a été fait abondamment depuis plus de 10 ans.

Cela étant dit, les citoyens ont aussi le devoir d’écouter les réponses, ce que les opposants notoires prennent soin d’éviter.

Ce faisant, ces derniers colportent les mêmes faussetés, qui prennent beaucoup de place dans l’espace public, et mettent des bâtons dans les roues d’un projet que caressait déjà le maire Jean-Paul L’Allier.

Veiller au grain

M. L’Allier ne pouvait réaliser un tel projet faute de financement, alors que plusieurs villes aujourd’hui fusionnées s’affrontaient au lieu de travailler en équipe.

Je répète que le projet n’est pas parfait et peut être amélioré. Les professionnels du bureau de projet et les élus y travaillent.

Ils le font sous la surveillance des journalistes, qui continueront de poser des questions... et de se donner la peine d’écouter et de comprendre.