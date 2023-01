Deux beaux rôles au grand écran...

Après le succès du film 23 décembre dans lequel elle tient l’un des rôles principaux, Catherine Brunet a pris part à deux autres longs-métrages. Farador, une co-production Québec, France et Belgique, et le film indépendant Ana Kiri Superstar dans lequel la comédienne prête ses traits à Ana.

Catherine Brunet tient à garder le mystère autour du long-métrage Ana Kiri Superstar. Rencontrée sur le plateau de tournage montréalais de ce deuxième film du réalisateur Francis Bordeleau, elle lève à peine le voile sur le film.

« C’est l’histoire d’Ana qui vit de petits larcins avec son frère (interprété par Alex de Cotret) et leurs amis, qui vivent ensemble dans le même appartement, dit la comédienne qui en est à sa 6e journée de tournage sur une vingtaine. Ils font de petits vols et se débrouillent. Mais Ana a toujours rêvé de plus et elle s’imagine un avenir d’écrivaine. Après un vol raté, les choses se mettent à changer pour elle. »

L’actrice de 32 ans insiste : ce film indépendant sortira des conventions. Le réalisateur et les co-scénaristes (Valérie Chevalier, Alex James T. et Francis Bordeleau) « voulaient aller ailleurs » de ce qui est généralement proposé dans le cinéma québécois.

« C’est vraiment un film d’action dans lequel on s’amuse, poursuit la comédienne. C’est comme un univers qui n’existe pas, c’est un autre Montréal. »

L’actrice raconte avec enthousiasme le tournage de nombreux plans-séquences, la grande ambition du réalisateur et de l’équipe, l’éclairage, souvent naturel, utilisé sur le plateau et les cascades que les acteurs ont un plaisir fou à réaliser eux-mêmes.

Le film prendra l’affiche en 2024.

La comédienne vient aussi de boucler les dernières scènes du film Farador, une co-production Québec, France et Belgique dont la sortie est prévue en mars ou avril prochain.

Inspiration

Ce long-métrage « fantastique humoristique » réalisé par Édouard Albernhe-Tremblay a été tourné l’an dernier à Québec, puis en début d’année dans des châteaux de la Normandie.

L’histoire – connue par les amateurs de jeux de rôles, car étant tirée du court métrage de 13 minutes La bataille de Farador ayant eu un succès fou sur YouTube en 2006 – est celle de trois amis jouant à la même partie d’un jeu de rôle à la Donjons et Dragons depuis 18 ans.

Le film met aussi en vedette Éric K. Boulianne, Marc-Antoine Marceau et Benoit Drouin-Germain, entre autres.

5 films à voir au Festival Plein(s) Écran(s)

La comédienne Catherine Brunet est porte-parole du Festival de cinéma Plein(s) Écran(s) qui se tient jusqu’au 29 janvier. Voici cinq suggestions de courts métrages présentés dans le cadre de ce festival en ligne.

Pas de fantôme à la morgue de Marilyn Cooke (16 minutes) le 19 janvier

Elles de Mélanie Saint-Germain (8 minutes) le 20 janvier

Partir un jour d’Amélie Bonnin (25 minutes) le 21 janvier

Duos de Marion Defer (22 minutes) le 22 janvier

10 femmes au téléphone de Julie Roy (11 minutes) le 23 janvier

Programmation : https://pleinsecrans.com/