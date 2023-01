Drame à Châteauguay : accusé d’avoir attaqué sa conjointe et ses enfants au couteau

Accusé d’avoir blessé ses enfants et poignardé sa conjointe, un père de famille de Châteauguay devra subir une évaluation psychiatrique.

L’homme de 34 ans, qu’il nous est impossible d’identifier afin de protéger sa famille, a comparu lundi au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield afin de répondre à une kyrielle d’accusations.

Les faits remontent à dimanche soir, vers 22 h, alors que les policiers ont été appelés à se rendre dans une résidence familiale.

Sur place, ils ont rapidement trouvé les victimes, soit deux enfants de 10 et 11 ans, ainsi que leur mère. Une voisine qui a tenté de leur venir en aide présentait, elle aussi, des blessures. Les quatre personnes ont été transportées à l’hôpital, mais on n’a jamais craint pour leur vie, a confirmé la police de Châteauguay.

Pris la fuite

Or, à l’arrivée des autorités, le suspect avait déjà pris la fuite. Ce n’est que quelques heures plus tard qu’il a lui-même contacté le 911 afin de se rendre, alors qu’il circulait en voiture à Sorel-Tracy. Il a été arrêté peu de temps après, puis interrogé par les enquêteurs.

Le trentenaire est notamment accusé de tentative de meurtre sur sa partenaire, de voies de fait armé et de voies de fait graves causant des lésions sur deux de ses enfants. Il fait également face à des accusations de voies de fait sur sa voisine et de possession d’arme (un couteau) dans le but de commettre une infraction.

Examen psychiatrique

L’homme, qui n’a aucun antécédent criminel, demeure détenu et doit revenir devant le juge ce vendredi afin de fixer une date pour son enquête sur remise en liberté. Parallèlement, une évaluation psychiatrique à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel a été demandée afin d’évaluer son aptitude à subir un procès.