Evander Kane est confiant après son retour au jeu

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Evander Kane a été satisfait de son retour au jeu de mardi soir, puisqu’il croit avoir retrouvé le niveau qu’il avait avant son effrayante blessure.

«C'était parfait. Je n’ai senti aucun problème avec mon bras. Je n’ai eu aucun manque de finition. Je suppose que je dois prendre mon temps pour retrouver mes aises, mais ça s’est bien passé», a-t-il mentionné au quotidien «Edmonton Sun» après la victoire des siens de 5 à 2 face au Kraken de Seattle.

Rappelons que Kane a raté les deux derniers mois d’activités après avoir été victime d’une lacération au poignet. Le 8 novembre, contre le Lightning de Tampa Bay, il était sorti en vitesse de la patinoire à la suite d’une grave coupure causée accidentellement par le patin de Pat Maroon. Il avait été transporté à l’hôpital pour des examens approfondis.

Initialement, l’absence de Kane devait durer de trois à quatre mois. Il a ainsi battu de loin les prévisions des médecins.

Une absence qui s’est fait remarquer

Selon Connor McDavid, il était temps que le numéro 91 revienne dans le giron de la formation albertaine.

«Il apporte certainement beaucoup d'éléments à notre équipe, autant sur la patinoire qu'en dehors. Il nous a manqué, a indiqué le capitaine des Oilers au réseau Sportsnet. Il ajoute de la personnalité à notre groupe. Il est grand et fort et il joue physiquement.»

Pour l’entraîneur-chef de l’équipe, Jay Woodcroft, la présence de ce joueur est importante pour que son groupe ait du succès.

«Il vient à la patinoire tous les jours avec de l’énergie et beaucoup de passion. Evander se présente à chaque match et il travaille fort», a-t-il ajouté.

Le joueur de 31 ans n’a pas obtenu de point face au Kraken, mais il a bien aimé la manière collective avec laquelle les Oilers ont joué devant la formation américaine, qui n’avait encaissé qu’une défaite en 10 rencontres.

«L'équipe a bien joué. Ces deux points contre une très bonne équipe, c’est excellent. On savait avant le match que c'était une équipe qui marquait beaucoup à cinq contre cinq, donc on a voulu leur enlever le plus chances», a-t-il expliqué.

Depuis le début de la saison, Kane a récolté 13 points, dont cinq buts, en 15 matchs. Il avait inscrit 39 points en 43 rencontres la saison dernière.