FTQ: Boyer plaide pour une plus grande place au politique

Même s’il est fier de son parcours syndical, le président sortant de la FTQ Daniel Boyer quitte la Centrale syndicale avec un pincement au cœur, en raison des défis qui attendent les travailleurs.

Celui qui a régné sur la plus grande Centrale syndicale durant trois mandats croit que le monde du travail devra encore faire face à deux défis que sont la pénurie de main-d’œuvre et l’inflation, alors que des travailleurs et des retraités sur la corde raide.

M. Boyer déplore le fait qu’on n’ait pas donné suffisamment d’informations aux travailleurs et aux syndicalistes pour faire des choix éclairés sur le plan politique et revendique une plus grande place au niveau politique pour le monde syndical.

«Mon plus grand regret, je pense qu’on n’a pas donné assez d’informations au niveau politique. [...] Je pense qu’on devrait prendre une plus grande place au niveau politique au Québec», a indiqué le désormais ex-président de la FTQ au micro de QUB radio.

«Les gens sont peu informés, je pense qu’on devrait parler plus de nos valeurs, de nos revendications davantage dans nos instances, dans nos activités syndicales, dans nos assemblées syndicales et expliquer les programmes des partis», a expliqué M. Boyer.

«Et si les gens décident de voter pour la CAQ ou le Parti conservateur, ils le feront, mais ils vont le faire en toute connaissance de cause. Moi je pense qu'ils ne le savaient pas suffisamment», a-t-il regretté.

Plaidant pour une société plus juste et égalitaire, M. Boyer défend les acquis syndicaux arrachés de haute lutte et explique que si des assurances privées se développent, c’est en partie parce que les services publics ne sont pas à la hauteur.